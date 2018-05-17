Конференция "Все вместе против мошенников" пройдет 21 мая

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вторая всероссийская конференция "Все вместе против мошенников" состоится 21 мая 2018 года в центре "Благосфера" в Москве. Об этом сообщили в благотворительном собрании "Все вместе".

Год спустя после первой конференции, на которой был намечен план действий, представители НКО России встретятся, чтобы обсудить итоги и решить, на что будут направлены основные усилия.

"Помогать надо правильно. Жертвуя на улице или на личную карту в интернете, вы рискуете быть обманутыми, при этом даже 10 рублей, направленные в честный фонд, могут спасти жизни многих", — говорит Катя Бермант, директор фонда "Детские сердца", руководитель проекта "Все вместе против мошенников".

В конференции примут участие представители таких проектов и фондов, как "Добро.Mail.Ru", "Такие дела", Русфонд и многих других. Участники планируют обсудить отчетность и прозрачность действий благотворительных организаций, а также разобрать несколько примеров успешной борьбы с мошенниками в регионах.