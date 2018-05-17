Кинофорум "Благотворительность в объективе" собирает молодежь 33 регионов

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. С 17 по 20 мая во Владимирской области и Москве проходит третий открытый кинофорум "Благотворительность в объективе". Как сообщили организаторы — благотворительный фонд "Шередарь", — на него собрались молодые режиссеры из 33 регионов России и ближнего зарубежья, профессионалы кино- и видеоиндустрии, а также представители благотворительных фондов.

Кинофорум задуман как неформальная площадка для создания творческих коллабораций молодых кинематографистов и НКО. Как правило, у режиссеров есть видение, идеи, но зачастую нет темы или героя. А у благотворительных организаций, напротив, есть история и темы, но нет понимания, как рассказать историю.

На кинофоруме представители НКО и режиссеры знакомятся, находят общие интересы и точки соприкосновения, чтобы в дальнейшем воплотить их в реальные творческие проекты. Таким образом кинофорум "Благотворительность в объективе" помогает развивать идеи благотворительности в обществе — с помощью яркого, образного и самого доступного языка кино.

Программа кинофорума включает мастер-классы профессионалов кино и телевидения — актеров и режиссеров Сергея Пускепалиса и Александра Жигалкина, документалиста Виталия Калинина, оператора Олега Кочубея, тележурналиста Ильи Тарасова, продюсера Анны Коряковцевой и др. Они расскажут о том, как создать качественный телевизионный и кинопродукт. Важной составляющей кинофорума станет и брейн-сторминг: представители НКО представят свои задачи, поделятся проблемами, а остальные участники обсудят, как лучше об этом рассказать.

Другая важная часть кинофорума — смотр и открытое обсуждение работ участников. Жюри, в которое входят режиссеры, операторы, продюсеры и актеры, определит победителей в номинациях: "Короткометражное игровое и документальное кино", "Социальная реклама", "Презентационный ролик", "Телесюжет". Победителей наградят на церемонии торжественного закрытия кинофорума 20 мая в кинотеатре "Иллюзион" в Москве.