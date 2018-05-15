Всероссийская акция "Чья-то жизнь – уже не мелочь!" стартует 19 мая

Всероссийская акция Чья-то жизнь — уже не мелочь! стартует 19 мая

Всероссийская акция Чья-то жизнь — уже не мелочь! стартует 19 мая

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Всероссийская акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!" стартует 19 мая. Как сообщили в фонде "Линия жизни", который проводит это мероприятие с 2009 года, суть очень проста: почти у каждого дома есть копилка или банка, в которую все члены семьи скидывают мелочь из карманов и кошельков. Фонд предлагает сложить эти накопления и помочь кому-то из детей, нуждающихся в лечении. С условиями и расписанием можно ознакомиться по ссылке.

Традиционно акция будет проходить в последние две недели весны в городах-участниках Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Саратове и Камышине. Здесь откроются пункты приема, куда можно принести монетки на помощь тяжелобольным детям — подопечным благотворительного фонда "Линия жизни".

Акция "Чья-то жизнь — уже не мелочь!" проходила уже 17 раз в крупных городах России, помочь удалось 81 ребенку.

© Фото предоставлено БФ "Линия жизни" Этой весной все вместе мы можем помочь Роману Осяеву © Фото предоставлено БФ "Линия жизни" Этой весной все вместе мы можем помочь Роману Осяеву

Этой весной все вместе мы можем помочь Роману Осяеву (2007 года рождения) из Белгорода. У мальчика саркома Юинга левой плечевой кости. В самое ближайшее время планируется проведение хирургического лечения. Для операции Роману требуется онкологический раздвижной эндопротез плечевого сустава. Его стоимость составляет 1 223 361 рубль.

Для того чтобы принять участие в акции, можно не только принести свою копилку, но также установить банку для мелочи на работе и рассказать об акции друзьям и знакомым.