В "Ночь музеев" в ИРРИ стартуют экскурсии для слабослышащих на языке жестов

В Ночь музеев в ИРРИ стартуют экскурсии для слабослышащих на языке жестов

В Ночь музеев в ИРРИ стартуют экскурсии для слабослышащих на языке жестов

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. В "Ночь музеев" 19 мая в Институте русского реалистического искусства начнется цикл экскурсий по основной экспозиции для глухих и слабослышащих посетителей на русском жестовом языке. Как сообщили в музее, первая экскурсия пройдет уже в 14.00 мск.

Тур по основной экспозиции позволяет познакомиться с одной из лучших коллекций национальной живописи 1900-2010-х годов. Продолжительность тура — около 1,5 часа. Вход свободный. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону +7 (495) 276-12-12 или по почте info@rusrealart.ru.

После старта в "Ночь музеев" подобные экскурсии для слабослышащих будут бесплатно проходить в ИРРИ каждый месяц по записи.