В России стартует онлайн-платформа "Школа позитивных привычек"

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Фонд "Образ жизни" запускает первую в России онлайн-платформу с уроками добрых дел ‒ "Школу позитивных привычек". Как сообщили в фонде, ресурс предназначен для педагогов, волонтеров, родителей и детей.

С помощью онлайн-платформы можно проводить занятия, создать отряд добровольцев, привлечь родительское сообщество к развитию культурно-образовательной среды в школе. Презентация проекта состоится 15 мая в Москве в центре "Благосфера".

Онлайн-платформа "Школы позитивных привычек" включают целый комплекс материалов ‒ методические рекомендации, видео к урокам, игровые практики, презентации и базу знаний для педагогов. Доступ к программе бесплатный.

На протяжении пяти лет благотворительный фонд реализует программу для детей и юношества "Школа позитивных привычек". Уроки проходят в интерактивном формате с учетом возрастных особенностей учащихся. Педагоги рассказывают детям о милосердии, обучают простым видам помощи, помогают ребятам улучшить мир вокруг себя через маленькие, но не менее важные поступки, вместе занимаются социальным проектированием.

Старшеклассники и студенты вовлечены в проект в качестве педагогов-волонтеров. Обучившись сами, они проводят уроки для ребят из средней и начальной школы.

Программа уже охватила около сотни московских образовательных учреждений. "Чтобы предоставить доступ к нашим материалам как можно большему числу заинтересованных лиц, вовлечь в проект детей со всей страны, мы решили создать интернет-ресурс для дистанционного освоения программы. За годы реализации "Школа позитивных привычек" доказала свою эффективность положительными отзывами руководителей учреждений, педагогов, родителей, интересом детей к занятиям. Наши обучающие программы соответствуют ФГОСам. Мы используем социо-игровые методики, новые технологии, диджитализируем и актуализируем уроки в соответствии с современными реалиями", — рассказывает координатор проекта, заместитель директора БФ "Образ жизни" Мария Лежнева.