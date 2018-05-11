В Казани пройдет "Ярмарка добра"

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Благотворительная "Ярмарка добра" пройдет в Казани 12 мая, сообщает пресс-служба городской мэрии.

На мероприятии казанцы смогут приобрести поделки и сладости, созданные учениками гимназии №19 и их родителями, поучаствовать в спортивных соревнованиях, играх, конкурсах и других развлечениях. Все собранные на ярмарке средства будут направлены на помощь малообеспеченным и тяжелобольным детям.

В программе также запланированы выступления творческих коллективов гимназии и известных артистов, конкурсы, розыгрыши, флешмобы и благотворительная лотерея.

С 14 по 24 мая в Казани будет проходить "Весенняя декада добра", в рамках которой на нескольких площадках города планируется провести традиционные школьные благотворительные ярмарки.