Проект для приемных мам "Новая я!" станет постоянным

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В благотворительном фонде "Арифметика добра" завершился пилотный проект "Новая я". Как сообщили в фонде, двадцать приемных мам провели три недели со стилистами, косметологами, парикмахерами, дизайнерами одежды, фитнес-тренерами и лайф-коучами и финишировали в итоговом дефиле совершенно преображенными. В планах фонда сделать проект "Новая я" постоянным.

"Я много общаюсь с приемными мамами нашего клуба. И нам всем не хватает ресурса. Мы все время говорим о наших детях и иногда совсем забываем заботиться о себе. Мы решили напомнить мамам о том, что они тоже заслуживают внимания, любви, заботы", — говорит Алеша Семина, автор идеи и организатор проекта "Новая я", коуч, бизнес-тренер, волонтер фонда.

В проекте предпочтение было отдано соло-мамам, многодетным мамам или тем, кто находится в состоянии эмоционального выгорания.

"Приемные дети приходят в семьи и меняют многое изнутри. Самые серьезные изменения происходят, конечно, в образе жизни мам. В нашем клубе очень много женщин, которые, приняв детей, отказались от успешной карьеры, потому что сочетать работу и воспитание с реабилитацией, если к тому же дети маленькие и не очень здоровые, фактически невозможно, — рассказывает Диана Машкова, руководитель клуба "Азбука приемной семьи" фонда "Арифметика добра". — Все время и силы отдаются семье; практически ни у кого нет возможности заниматься собой. Постепенно накапливается усталость, внимание к себе начинает казаться ненужным, а иногда даже стыдным".

Как говорит Машкова, было невероятно интересно наблюдать за метаморфозами мам: "И дело не только во внешних переменах, которые очень важны. Дело во внутреннем состоянии — уверенности в себе, уважении к своей природной красоте. Ощущение значимости, чувство признания — эти вещи целительные. Потому на финальном показе так сияли лица мам, на которых смотрели их восхищенные дети, мужья и друзья. Каждая почувствовала свою ценность и признала свое право заботиться о себе".