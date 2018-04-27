Барахолка помогла собрать 4 млн рублей для детского хосписа "Дом с маяком"

Четвертая благотворительная барахолка проекта "Делись добром, Москва!" успешно помогла собрать около 4 миллионов рублей для подопечных детского хосписа "Дом с маяком". Об этом сообщила пресс-служба хосписа.

Организатором события по традиции выступил проект "Делись добром, Москва!", работающий на волонтерских началах.

Все собранные за восемь часов мероприятия средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей ‒ подопечных детского хосписа "Дом с маяком", которым требуется дорогостоящая медицинская техника для поддержания и улучшения качества жизни. Результатом стала сумма 3 709 220 рублей. Не менее впечатляющим оказалось и количество посетителей открытого события — в течение одного дня принять участие в благотворительной барахолке пришел 2861 человек.

"Мы уже начали оплачивать подопечным ребятам инвалидные коляски, кровати, аппараты для дыхания. Большое спасибо всем, кто поддержал и посетил мероприятие! Один день, и уже сейчас столько детей получат помощь!" ‒ отметила Елена Прокопьева, руководитель отдела маркетинга детского хосписа "Дом с маяком".

Гостями четвертой благотворительной барахолки "Мода на благотворительность" стали актеры Анатолий Белый и Артур Смольянинов, пианистка Екатерина Сканави, художник Никас Сафронов, телеведущая Натали Неведрова и многие другие.

С поддержкой события ранее выступили: актер Александр Олешко, певица Юлианна Караулова, актриса Мария Шумакова, актриса Ингрид Олеринская, актриса Катерина Шпица, общественно-политический деятель Ксения Безуглова, актриса Анна Цуканова-Котт, телеведущий Оскар Кучера, актер Дмитрий Блажко.

© Фото предоставлено пресс-службой "Дома с маяком" Все собранные за восемь часов мероприятия средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей ‒ подопечных хосписа "Дом с маяком" © Фото предоставлено пресс-службой "Дома с маяком" Все собранные за восемь часов мероприятия средства были переданы в пользу неизлечимо больных детей ‒ подопечных хосписа "Дом с маяком"

С помощью торговой благотворительной онлайн-площадки "Один+Один" в рамках проекта благотворительной барахолки на онлайн-аукционе были проданы уникальные лоты: три вечера в ложе на шесть персон на исторической сцене Большого театра и приглашение на премьеру спектакля "Две комнаты" в "Гоголь-центре" от Чулпан Хаматовой. Также участники онлайн-аукциона стали обладателями мяча с автографами игроков ФК "Динамо", клюшки с автографом президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка и платьев и аксессуаров из гардероба Полины Гагариной и Чулпан Хаматовой, картин кисти Никаса Сафронова и Натальи Рождественской, орхидеи от актрисы и телеведущей Екатерины Стриженовой, раритетного коллекционного альбома-папки "Александр Лабас. Александр Блок. "Двенадцать"".

На благотворительном аукционе были представлены и созданные в память Лизы Глинки "Ослики для Лизы" от актера Сергея Безрукова, знаменитого спортсмена Александра Легкова и члена Общественной палаты Евгения Арсентьева.