Показ мультфильма "Знаешь, мама, где я был?" пройдет в Москве 29 апреля

Показ мультфильма Знаешь, мама, где я был? пройдет в Москве 29 апреля

Показ мультфильма Знаешь, мама, где я был? пройдет в Москве 29 апреля

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Мультфильм "Знаешь, мама, где я был?" (режиссер Лео Габриадзе, продюсер Тимур Бекмамбетов) покажут 29 апреля в Центре документального кино. Благотворительный фонд "Подсолнух" приглашает всех на премьеру, начало в 14.00.

Фильм Лео Габриадзе уже успел завоевать немало наград: приз в номинации "Лучший полнометражный фильм" и приз имени Тонино Гуэрра в номинации "Лучший сценарий" на Открытом российском фестивале анимационного кино в Суздале, национальную премию "Икар" сразу в двух номинациях: "Фильм в прокате" и "Сценарист".

Лео долгие годы записывал истории, которые рассказывал отец — художник, скульптор, драматург и режиссер Резо Габриадзе. На создание фильма ушло семь лет. В нем использовано более 500 оцифрованных и анимированных рисунков замечательного художника и, конечно, его полные душевного юмора воспоминания.

"Резо Габриадзе возвращает нам детство, время, когда ничего не страшно, когда все плохое вот-вот закончится, а хорошее останется навсегда", — сказал режиссер.

Информация о показе и билеты по ссылке.