Телефон горячей линии открыт в России во время Недели ПИД

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Всемирная неделя первичных иммунодефицитов (ПИД) началась 22 апреля. Россия присоединилась к ее проведению в 2011 году благодаря усилиям благотворительного фонда помощи детям и взрослым с нарушениями иммунитета "Подсолнух". В этом году фонд продолжает просветительскую кампанию по проблемам ПИД и его ранней диагностики, а также предлагает много способов поддержать тех, кто страдает от этих врожденных заболеваний.

"С 22 по 29 апреля пройдет Всемирная неделя первичного иммунодефицита: во всех странах будут стараться привлечь внимание общества к проблемам пациентов с ПИД. Самое главное — о проблеме должны знать все: и врачи, и пациенты, и государство. Необходима информация, повышение уровня знания врачей, в первую очередь, первичного звена", ¬- считает соучредитель фонда "Подсолнух", кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов.

"В этом году фонд начал уникальный проект "Школа врачей", главная задача которого — передать опыт московских врачей-иммунологов региональным специалистам и улучшить диагностику первичного иммунодефицита в России. Во время Недели ПИД заседание "Школы" пройдет в Санкт-Петербурге", — комментирует один из пунктов программы Недели ПИД управляющий директор фонда "Подсолнух" Ирина Бакрадзе.

Среди мероприятий Всемирной недели ПИД в России запланировано открытие бесплатной телефонной линии для консультаций по проблемам иммунитета, она будет работать 27 апреля с 8.00 до 18.00 мск, номер многоканального телефона: 8 (800) 550-13-13.

Также запланированы бесплатная лекция о проблемах иммунитета при поддержке лектория "Прямая речь", премьера анимационного фильма в Центре документального кино, сбор пожертвований в пользу больных ПИД.