Болезнь и вера: дети не отвечают за грехи родителей

В вере человек черпает силы для жизни, в молитве дается опыт соприкосновения с Богом, поэтому во время болезни человека Церковь совершает особенные молитвы о страдающем и его близких. Об этом и о том, что дети не отвечают за грехи родителей, рассказал протоиерей Александр Ткаченко в серии видеороликов, в которых религиозные деятели рассуждают о причинах болезней детей. Цель цикла "Болезнь и Вера" — показать, что все религии дают родителям болеющих детей надежду и силы.