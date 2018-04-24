"Память поколений" проведет акцию "Красная гвоздика" во всех городах России

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд помощи ветеранам "Память поколений" запускает ежегодную акцию "Красная гвоздика", которая в этом году продлится с 22 апреля по 22 июня. Как сообщили в фонде, россиянам вновь предложат надеть значки в День памяти и скорби, а также в День Победы.

Красная гвоздика была выбрана фондом в качестве символа памяти о подвигах погибших защитников Отечества и знака реальной помощи ныне живущим ветеранам боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Каждый, кто хочет выразить признательность героям не только словом, но и делом, может купить значок "Красная гвоздика" за символическую плату 50 рублей.

Собранные средства будут направлены на покупку лекарств и медицинского оборудования, а также на оплату хирургических операций, высокотехнологичное протезирование и последующую реабилитацию ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий в Афганистане, контртеррористических операций на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике.

Сбор средств в пользу участников боевых действий также ведется на официальном сайте фонда "Память поколений", где можно найти способы оказания финансовой помощи ветеранам.