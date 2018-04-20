РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Во взаимодействии религии и власти – решение социальных проблем

15:0720.04.2018
(обновлено: 15:24 20.04.2018)
0280
© Елена ДавыдоваВо взаимодействии религий и власти – решение социальных проблемВо взаимодействии религий и власти – решение социальных проблем
© Елена Давыдова

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. 20 апреля в Санкт-Петербурге обсудили тему партнерства для решения социальных проблем. За круглым столом собрались представители основных конфессий и всех форм организации социальной помощи: государственные чиновники и волонтеры, руководители небольших, но успешных НКО и представители крупных СМИ.

В ходе разговора обсуждались вопросы взаимодействия представителей конфессий и государственных служащих в деле социальной помощи подопечным хосписов и домов престарелых, как религиозные организации могут стать тем мостиком, который поможет властям верно понять, какая именно помощь необходима тем, кто смертельно болен, и их родным.

Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому
© РИА Новости . Даничев Алексей
Благотворительность с умом: помочь и не пострадать самому

"Перед лицом беды мы все одинаковы", — отметил в начале встречи глава комиссии по благотворительности Александр Ткаченко.

Его поддержали муфтий Равиль Панчеев и председатель правления Еврейской общины Марк Груберг. Диалог начинался с рассказа о многовековых традициях социального служения, присущих каждой конфессии, продолжился обсуждением реальных проектов и завершился идеей общего волонтерского мероприятия для прихожан всех конфессий.

"В России еще много нерешенных социальных проблем, поэтому участие в их решении — одна из основных обязанностей каждого мусульманина", — отметил муфтий Равиль Панчеев.

Он также рассказал, что основными и давними направлениями работы мусульманских общин России является помощь старикам и инвалидам, реабилитация алкоголиков, поддержка одиноких матерей, предотвращение межнациональных конфликтов.

"Мотивом для совершения добрых поступков должно быть не уважение со стороны других людей, не стремление сделать кого-то моральным должником, а исходящее от сердца намерение совершить что-то во славу господа", — подчеркнул муфтий. И добавил, что добро должно быть тихим: превращать благотворительность в бахвальство — дискредитировать его.

Впрочем, чрезмерное количество пиара на беде отмечал каждый из выступавших.

"Излишний пиар вокруг благотворительной деятельности растворяет и нивелирует саму идею благих начинаний", — отметила представитель общественной палаты Санкт-Петербурга Александра Баландина.

Как работать со СМИ, не превращая информацию в рекламу, что важно и нужно читателям в теме социальной помощи, рассказала представитель МИА "Россия сегодня" Елена Давыдова. 

"Делитесь опытом, конкретными историями, не замыкайтесь в своих епархиях", — подчеркнула она.

Ее коллега Ирина Кедровская рассказала о проекте агентства "Социальный навигатор" и пригласила всех к совместной просветительской работе по социальной теме. "Наш проект учит не бояться быть добрым", — заключила она.

Отдельной темой стало взаимодействие государства и общества. Многие участники встречи сошлись во мнении, что крупные задачи можно и нужно решать сообща, вне зависимости от вероисповедания, не перекладывая все на государство, а вступая с ним в партнерство. 

Как отличить лжеблаготворителей от реальных фондов – советы экспертов
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Как отличить лжеблаготворителей от реальных фондов – советы экспертов

"Мы граждане этого государства вне зависимости от веры, — отметила директор религиозной организации — католического благотворительного центра "Каритас"" Наталья Певцова. — И работа по обеспечению помощи нуждающимся — наш гражданский долг".

С ней не согласился председатель правления Еврейской общины Марк Груберг. По его мнению, есть четкое разделение обязанностей в социальной сфере между государством и обществом. Первое должно гибко и эффективно регламентировать стандарты медицинской помощи, сертификации лекарственных препаратов. Второе — решать все проблемы ближних, "на которые Бог дал вам денег".

"Благотворительность у евреев началась уже тогда, когда Бог, создав Адама и Еву, дал им одежду, — пошутил Марк Груберг. — У нас отношение такое: Бог тебе это дал не потому, что ты великий, а потому, что этим можно поделиться".

Дискуссию о границах ответственности продолжил Владимир Иванов, представитель администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Государство дает основу, возможность реализации. Но инициатива помощи, поиск оптимальных форматов ее осуществления должны идти снизу — от конфессий, от НКО, от людей", — сказал он.

Особое внимание на государственную поддержку благотворительности и социальных программ конфессий обратил Александр Ткаченко: "Не забывайте, что теперь оказывается мощнейшая поддержка в виде Фонда президентских грантов. 8 миллиардов в год выделяется в том числе конфессиям. Государство считает активных граждан важнейший ресурсом".

В завершение участники предложили провести первый межконфессиональный флешмоб: католики, православные, мусульмане, буддисты, иудеи выйдут на общий субботник по благоустройству города. Владимир Иванов как представитель администрации города пообещал внести инициативу в протокол.

Мероприятие было организовано комиссией Общественной палаты РФ по вопросам благотворительности, общественной палаты Санкт-Петербурга, отделом по связям с религиозными объединениями администрации губернатора Санкт-Петербурга и благотворительным фондом "Детский хоспис".

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена