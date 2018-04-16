Благотворительная барахолка "Делись добром, Москва!" пройдет 22 апреля

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Четвертая благотворительная барахолка "Делись добром, Москва! Мода на благотворительность" в поддержку детского хосписа "Дом с маяком" состоится 22 апреля в отеле "Балчуг Кемпински Москва". Как сообщили организаторы, посетителей ждет выбор вещей от 50 партнеров мероприятия — одежда, украшения и аксессуары российских и международных брендов, предметы из гардероба звезд, которые можно будет приобрести за благотворительное пожертвование в пользу детского хосписа, программа для детей и взрослых.

Цель барахолки — cбор пожертвований для детского хосписа "Дом с маяком". Хоспис крайне нуждается в медицинской технике, которая необходима для поддержания и облегчения жизни неизлечимо больных детей. Все собранные на благотворительной барахолке средства будут переданы в пользу подопечных детского хосписа.

В рамках развлекательной программы мероприятия состоится конкурс "Битва стилистов". Для моделей, которыми могут стать непосредственно гости мероприятия, профессиональные стилисты и дизайнеры создадут экспресс-образы из представленных на барахолке вещей. Созданные стилистами комплекты оценит жюри, в состав которого вошли звезды кино, театра и эксперты модной индустрии.

Гостями и амбассадорами благотворительной барахолки станут звезды российского театра, кино и шоу бизнеса: актриса Дарья Повереннова, российская топ-модель, журналист и актриса Полина Аскери, актриса Дарья Мельникова, актер Артур Смольянинов, звезды сериала "Универ" Арарат Кещян и Андрей Гайдулян, актриса, звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус, прославленная спортсменка, олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Амина Зарипова, певица и композитор Рита Дакота, телеведущая и певица Регина Тодоренко, певица Юлианна Караулова, российская пианистка Екатерина Сканави, актер театра и кино Анатолий Белый и другие.