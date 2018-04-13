Благотворительный пасхальный забег #БегуЗаДетей пройдет в Москве

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Благотворительный забег пройдет в Москве 22 апреля Благотворительный пасхальный забег #БегуЗаДетей, организованный православной молодежью столицы, состоится 14 апреля в музее-заповеднике "Коломенское". Как сообщили организаторы, все средства от забега будут направлены на помощь детям из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Радуга" в городе Угличе. Участники забега получат памятные подарки от партнеров.

Старт забега — в 13.00 (сбор и регистрация участников с 12.00) от причала в музее-заповеднике "Коломенское". Дистанция забега — 5 км (по 2,5 км в обе стороны вдоль набережной). Участие в забеге может принять любой желающий. Сумма пожертвований — от 500 рублей.