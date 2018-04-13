"Соцнавигатор" получил благодарность за поддержку людей с синдромом Дауна

Благотворительный фонд "Синдром любви" выразил благодарность проекту МИА "Россия сегодня" "Социальный навигатор" за информационную поддержку проекта #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ. По словам генерального директора фонда Ирины Меньшеиной, благодаря проекту #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ удалось обратить внимание общественности на проблему равенства людней вне зависимости от их особенностей и способностей.

Социальный навигатор — информационно-просветительский проект МИА "Россия сегодня", направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие. В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как "Навигатор абитуриента", "Профстандарт учителя: новые возможности роста", "Лучшие школы России", "Детский отдых", "Найди меня, мама" и "Помочь". "Социальный навигатор" в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России, получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards и премию министерства образования и науки РФ "ПРО Образование — 2017".