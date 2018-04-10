В Волгоградской области реализуют программу комплексного ухода за пожилыми

В Волгоградской области реализуют программу комплексного ухода за пожилыми

В Волгоградской области реализуют программу комплексного ухода за пожилыми

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Волгоградской области формируется программа мероприятий для внедрения системы долговременного ухода за пожилыми людьми, а также разрабатывается порядок межведомственного взаимодействия специалистов систем соцзащиты и здравоохранения, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Ранее стало известно, что Волгоградская область вошла в число регионов РФ, где в пилотном режиме будет реализована программа, которая подразумевает сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому.

По информации пресс-службы, работа над повышением качества медицинского и социального обслуживания пожилых людей в регионе началась в 2017 году: тогда открылись 19 гериатрических кабинетов в Волгограде, Волжском, Камышине, Калаче-на-Дону, Урюпинске, Михайловке, станице Клетской.

"Из обследованных пациентов пожилого возраста на постоянный учет было поставлено порядка 500, комплексную гериатрическую оценку прошли 764 пациента, в социальные службы переданы сведения о 223 пациентах", — говорится в сообщении.

Всего к 2019 году в регионе в рамках пилотного федерального проекта "Территория заботы" планируется создать 35 гериатрических кабинетов.