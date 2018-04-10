В Саратовской области прошла спартакиада для детей с инвалидностью

В Саратовской области прошла спартакиада для детей с инвалидностью

В Саратовской области прошла спартакиада для детей с инвалидностью

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. В Саратовской области состоялась спартакиада для детей с ограниченными возможностями. Как сообщили организаторы, мероприятие прошло при поддержке благотворительного фонда "Сафмар".

Мероприятие каждый год проходит на базе детского оздоровительного центра "Ровесник" в Саратовской области.

В этом году соревнования XVIII Открытой областной спартакиады учащихся детско-юношеской спортивно-адаптивной школы "Реабилитация и физкультура" завершились 3 апреля. В них приняло участие более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья из 14 филиалов школы, расположенных в муниципальных (в том числе и весьма отдаленных) районах и областном центре.

© Фото предоставлено БФ "САФМАР" В соревнованиях приняло участие более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья © Фото предоставлено БФ "САФМАР" В соревнованиях приняло участие более 150 детей с ограниченными возможностями здоровья

Дети соревновались в легкой атлетике, плавании, настольном теннисе, дартсе, бочче, шашках. По результатам спартакиады сформированы сборные команды для Всероссийских соревнований среди инвалидов. В церемонии награждения победителей принял участие чемпион мира, золотой призер Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне, выпускник ДЮСАШ "РиФ" Денис Тарасов.