Девятый фестиваль «Мир равных возможностей» завершил прием заявок

МОСКВА, 9 апр ‒ РИА Новости. Девятый фестиваль социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" завершил прием заявок. В этом году на участие в конкурсе было подано 474 заявки из 48 регионов РФ, а также от создателей русскоязычных сайтов из Узбекистана, Республики Беларусь и Молдовы, сообщает пресс-служба Всероссийского общества инвалидов.

Наибольшее число заявок поступило из Москвы, Московской, Нижегородской, Свердловской, Ленинградской областей, Республики Коми, Пермского края, Татарстана и Башкортостана. Самыми популярными номинациями стали "Открытие года" (109 заявок), где представлены интернет-ресурсы, впервые принимающие участие в фестивале, и "Жизнь продолжается" (107 заявок), на победу в которой претендуют блоги, личные сайты, страницы в соцсетях. На третьем месте по популярности (71 заявка) номинация "Вместе мы сможем больше", включающая интернет-ресурсы Всероссийского общества инвалидов и общественных организаций инвалидов.

"В этом году число заявок, поданных на конкурс, возросло и составило 474, из них 109 номинантов впервые участвуют в конкурсе, что свидетельствует о появлении новых интересных и полезных ресурсов, затрагивающих вопросы инвалидности и призванных объединить и помочь инвалидам. Сейчас оргкомитету фестиваля предстоит отобрать претендентов на номинирование — работы, которые войдут в шорт-лист, после чего члены экспертного совета, состоящего из представителей общественных организаций, бизнес-сообщества, сферы культуры и спорта, выберут трех лауреатов в каждой из девяти номинаций", — сообщил председатель оргкомитета фестиваля, председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев.

Церемония награждения победителей и лауреатов фестиваля состоится 31 мая 2018 года в Москве.