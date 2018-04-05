Необычное театральное шоу с участием кинозвезд пройдет в Москве

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Московский зоопарк и проект "Кинопоэзия Анатолия Белого" 12 апреля представят благотворительный проект "Большое весеннее путешествие". Как сообщили организаторы, вечер пройдет в поддержку детей — подопечных фонда Константина Хабенского, фондов "Дети-бабочки", "Я есть!" и "Доктор Клоун".

Поводом послужила совместная работа "Кинопоэзии" и Московского зоопарка. Осенью 2017 года в Московском зоопарке были отсняты четыре уникальные серии, в основе которых — всеми любимые детские стихи о животных. В главных ролях заняты попечители благотворительных фондов: Константин Хабенский (фонд Константина Хабенского), Ксения Раппопорт (фонд "Дети-бабочки"), Елизавета Боярская (фонд "Доктор Клоун"), Егор Бероев (фонд "Я есть!").

В "Большом весеннем путешествии" примут участие Елизавета Боярская, Максим Матвеев, Анатолий Белый, Егор Бероев, Алексей Кортнев, Алена Бабенко, Ирина Богушевская, Станислав Дужников, Яна Сексте, Сергей Друзьяк, группа "Ундервуд" и другие. В театральном шоу будут объединены художественная и документальная драматургия, хореография, музыка и кинематограф. От зрителей, купивших билеты в одно из самых добрых "путешествий", зависит финальный этап проекта, ведь все средства от продажи перечисляются на программы поддержки детей.

Анатолий Белый, заслуженный артист Российской Федерации: "Мы искренне считаем, что "Кинопоэзия" приносит радость людям, тем более когда появляется возможность участвовать в благотворительном проекте, создавать его. Важно, что наше театральное шоу адресовано семейной аудитории. Дети и родители смогут вместе послушать хорошую поэзию, посмотреть кино и обсудить все это".

Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка: "Добро, сострадание, помощь детям, творчество, поэзия, музыка и любовь к животным — вот краеугольные составляющие нашей жизни. "Большое весеннее путешествие" — крайне важный проект для Московского зоопарка, ставшего в последние годы пространством добрых дел. Мы счастливы поддержать детей — подопечных благотворительных фондов. Мы искренне верим, что фильмы, созданные в содружестве с "Кинопоэзией Анатолия Белого", будут радовать малышей, а мы все вместе сможем собрать достаточно средств на программы их лечения и реабилитации".