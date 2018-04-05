Путеводитель по регионам РФ для слепых номинирован на "Хрустальный компас"

Путеводитель по регионам РФ для слепых номинирован на Хрустальный компас

Путеводитель по регионам РФ для слепых номинирован на Хрустальный компас

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Путеводитель "Мой дом — Россия. Книжный навигатор для слепых" номинирован на национальную премию "Хрустальный компас", сообщает пресс-служба администрации Казани.

Издание подготовлено сотрудниками казанской Республиканской специальной библиотеки для слепых и слабовидящих в 2017-2018 годах и представляет собой путеводитель для людей с нарушениями зрения по достопримечательностям 16 регионов России, разработанный на основе книги известного географа, академика РАН Владимира Котлякова. Путеводитель можно почитать в библиотеках для слепых и слабовидящих в разных городах страны.

Имена лауреатов премии станут известны в мае. Всего в этом году на соискание награды выдвинуты 327 проектов из регионов России.