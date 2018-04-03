Детский хоспис "Дом с маяком" проведет благотворительную игру SMARTY

Детский хоспис "Дом с маяком" приглашает всех принять участие в благотворительной интеллектуальной игре SMARTY, весь сбор от которой будет направлен на нужды хосписа, сообщают организаторы.

SMARTY является миксом "Своей игры" и "Брейн-ринга": участники разбиваются на команды по 6-8 человек и в течение четырех раундов ищут ответы на самые разные вопросы. Можно участвовать своей уже сыгранной командой интеллектуалов. Игра не требует специальных знаний, все вопросы — на общую эрудицию, и ответы на их большую часть известны всем.

Игра будет проходить 13 апреля, стоимость участия для каждого игрока составляет 2000 рублей, билеты можно приобрести по ссылке>>. За соблюдение дресс-кода — красная помада у участниц и красные бабочки у участников — команде начисляются дополнительные очки.