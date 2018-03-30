От 18 и старше: Детский хоспис запустил программу для взрослых подопечных

Новая программа Детского хосписа "Дом с маяком" 18+ рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет. Планируется, что ребята на встречах в рамках этой программы будут играть в настольные игры, смотреть фильмы, встречаться с интересными спикерами и просто общаться. Рассказ об одной из первых таких встреч — в материале проекта "Социальный навигатор".

Владимир Лебедев специально для проекта "Социальный навигатор"

Для подопечных Детского хосписа "Дом с маяком" программы 18+ — это и общение, и просвещение, и важные житейские советы. Пока программа делает только первые шаги, но такие встречи организаторы планируют проводить регулярно.

© Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Елизавета Курбанова – спикер программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком» © Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Елизавета Курбанова – спикер программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком»

На этот раз с ребятами встретилась и поделилась опытом Елизавета Курбанова. Девушка родилась со спинальной мышечной атрофией, но, несмотря на заболевание, ведет довольно активный образ жизни и уже попробовала себя на разных поприщах.

В начале встречи Елизавета рассказала, как она сначала самостоятельно выучила английский язык, а потом начала его преподавать детям.

"Расплачивались со мной ягодами, фруктами, соленьями. Я помню с того момента, как я впервые почувствовала свою нужность, почувствовала, что я что-то могу", — сказала девушка.

Знание английского Елизавете захотелось применить не только для репетиторства, но и чтобы переводить. Так Елизавета начала искать работу. Она упорно рассылала резюме и подбирала вакансии, где можно трудиться удаленно. Елизавета вспоминает, что о зарплате тогда и не думала, самое важное было — преодолеть себя. В итоге она смогла устроиться и занялась переводом новостных материалов для туристического сайта.

"Я была так счастлива, что в меня поверили. Я про зарплату даже не спрашивала, мне было главное доказать, что я справлюсь. Я как сумасшедшая взяла на себя такой объем, который уже берут опытные переводчики", — рассказала в ходе встречи Елизавета Курбанова.

Спустя некоторое время в жизни Елизаветы настал следующий этап: она устроилась на работу в офис, на должность помощника директора. В какой-то момент Елизавета поставила перед собой новую амбициозную цель — получить высшее образование. И со свойственной ей жизненной энергией она добилась своего: поступила в институт, поселилась в общежитии, одновременно занималась подработкой. После окончания вуза Елизавета успела поработать координатором кинофестиваля "Кино без барьеров", а сейчас она трудится администратором фонда "Жизнь… Продолжается".

© Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Елизавета Курбанова – спикер программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком» © Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Елизавета Курбанова – спикер программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком»

За два часа общения Елизавета успела рассказать подопечным хосписа не только о работе и учебе. Она поделилась опытом, как начать полностью самостоятельную от родителей жизнь, как искать съемную квартиру, какие нюансы есть при переезде в новое жилье. А еще она рассказала о своих путешествиях на самолете и знакомстве с мужем.

Новый опыт и новые места

Участники программы 18+ не только слушали спикера, но и активно задавали интересующие их вопросы, участвовали в дискуссии, шутили.

"Мы хотим, чтобы эти встречи были регулярными. Эти встречи для ребят — пространство для общения, это и информирование. Информированию посвящен очень большой блок. Ребята взрослые, и они хотят знать, как и где учиться, как работать, как строить свою жизнь. Многие задумываются о том, чтобы строить свою жизнь отдельно от родителей", — рассказывает психолог Детского хосписа "Дом с маяком" Андрей Давыдов.

© Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Участники программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком» © Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Участники программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком»

Программа 18+ рассчитана на молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет, поэтому важной ее частью является общение с ребятами на равных, как взрослый с взрослым.

"Казалось бы, детский хоспис, а вот эта программа 18+, мы до нее дошли сами, потому что мы понимаем, что в реалиях детского хосписа те же самые люди, которые работают с совсем маленькими детьми, они не могут работать со взрослыми. Со взрослыми нужен другой язык, нужно по-другому с ними общаться и учитывать тот факт, что они взрослые", — говорит психолог.

Встречи каждый месяц планируется проводить в новом месте. Главное условие — доступность для ребят с инвалидностью. Многие подопечные Детского хосписа постоянно находятся дома, в том числе из-за труднодоступности окружающей среды. Выход в свет для них важный психологический момент.

"У всех ребят разная социальная готовность. Кто-то и сейчас и без нас, без детского хосписа, активно пытается социализироваться, ходит в клубы, у него есть друзья, круг общения большой, а у кого-то нет", — рассказывает Андрей Давыдов.

© Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Участники программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком» © Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Участники программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком»

По словам психолога Детского хосписа "Дом с маяком", уже по нескольким первым встречам видно, как даже не очень общительные ребята начинают раскрываться.

"Посещение этих встреч дает очень большие плоды. Видно, как ребята начинают легко между собой общаться: "Привет-привет, как сам"? и так далее. Мне кажется, это очень крутой опыт. У многих из них до этого в жизни не было такого опыта, что можно было просто говорить со сверстником или со здоровым человек. И теперь этот опыт у ребят появляется", — говорит Андрей Давыдов.

А чтобы участвовать в программе всем было наиболее комфортно, организаторы продумывают каждое новое мероприятие с участием ребят, прислушиваются к их пожеланиям и отзывам.

"Мы не хотим, чтобы это была какая-то сухая программа, которую мы сами распланировали, нам хочется, чтобы это была программа с участием ребят. Мы каждый раз после мероприятия узнаем их мнение: понравилось ли им, какие есть предложения, есть ли идеи. Мы всегда открыты к критике и к новым идеям. Конечно, пока не всегда от них приходит уже сформированное желание. Они еще немного стесняются, немного закрепощены", — рассказывает Андрей Давыдов.

© Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Участники программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком» © Детский хоспис "Дом с маяком", Екатерина Кононенко Участники программы 18+ Детского хосписа «Дом с маяком»

На встречах планируются не только беседы с интересными спикерами, но и настольные игры, просмотры фильмов (в этот раз показывали фильм про Стивена Хокинга) и многое другое.

В ближайшее время организаторы программы 18+ хотят отправиться с ребятами в музей современного искусства "Гараж". А когда станет потеплее, уже сдружившаяся компания собирается выбраться на природу в один из столичных парков.