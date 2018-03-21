Кот Ахилл меняет профессию: оракул ЧМ-2018 стал пет-терапевтом в хосписе

Самый знаменитый кот прошлого года, оракул предстоящего чемпионата мира по футболу, белоснежный Ахилл, 20 марта попробовал себя в новой роли — фелинотерапевта в Санкт-Петербургском детском хосписе.

Ксения Алфимова специально для проекта "Социальный навигатор"

Белый кот с голубыми глазами и заломаным хвостом прославился во время Кубка конференций в 2017 году, когда безошибочно предсказал исход четырех матчей футбольного турнира. За особое чутье Ахилла прозвали котом-оракулом.

"Профессиональная" деятельность Ахилла началась в Эрмитаже, где он вместе с другими котами ловил мышей и радовал посетителей. Совсем недавно Ахилл переехал из Эрмитажа в "Республику кошек и котов", куда к нему и другим обитателям кошачьего "государства" ежедневно приходят гости.

А для тех, кто не может самостоятельно посетить в "Республику", устраивают выездные сеансы фелинотерапии — терапевтического общения с кошками в реабилитационных целях.

Новый кошачий опыт

"Мы едем в Санкт-Петербургский детский хоспис. Поедут три кота. Двое из них — опытные фелинотерапевты. И впервые попробует свои силы кот Ахилл", — рассказала главный ветеринарный врач эрмитажных котов и основательница "Республики кошек и котов" в Санкт-Петербурге Анна Кондратьева.

Несмотря на то что к Ахиллу часто приезжают дети с особенностями развития и люди из домов престарелых, совмещать терапию с выездом в незнакомую обстановку ему еще не приходилось.

Ахилл был выбран неслучайно. Для такого вида пет-терапии подбираются спокойные, ласковые и общительные коты. От характера и породы животного зависит, к кому конкретно оно поедет: спокойное или активнее, пушистое или совсем без шерсти. Последних, кстати, пускают даже в реанимацию.

Ахилл — абсолютно глухой кот. Но у него хорошо развиты другие органы чувств: он "слышит" хлопки как сотрясения воздуха, и у него необыкновенно чувствительные вибриссы — усы.

"Ахилл — спокойный и ласковый кот. Из-за глухоты в условиях грохота, я думаю, он не будет пугаться", — отметила Анна Кондратьева.

Выездное мероприятие специально проводится не рано утром, когда кот волнуется, будут его кормить или нет, и не вечером, когда он может устать от общения. Для поездки было выбрано правильное время.

В этот день группы посетителей не записывали в "Республику", чтобы ограничить контакты Ахилла с незнакомыми людьми.

"Надеюсь, что "недоласканность" он отдаст на встрече с подопечными хосписа", — сказала Анна.

Кот Ахилл стал терапевтом для пациентов Детского хосписа в Санкт-Петербурге © Ксения Алфимова В детский хоспис поехали три кота: двое из них — опытные фелинотерапевты, Ахилл попробовал свои силы в этом деле впервые © Ксения Алфимова В детский хоспис поехали три кота: двое из них — опытные фелинотерапевты, Ахилл попробовал свои силы в этом деле впервые © Ксения Алфимова Фелинотерапия — это терапевтического общения с кошками в реабилитационных целях © Ксения Алфимова Фелинотерапия — это терапевтического общения с кошками в реабилитационных целях © Ксения Алфимова Ахилл был выбран неслучайно. Для такого вида пет-терапии подбираются спокойные, ласковые и общительные коты © Ксения Алфимова Ахилл был выбран неслучайно. Для такого вида пет-терапии подбираются спокойные, ласковые и общительные коты © Ксения Алфимова Перед личным знакомством с пушистыми терапевтами детям рассказали о привезенных котах, показала, как правильно их гладить, чтобы животным было приятно и комфортно © Ксения Алфимова Перед личным знакомством с пушистыми терапевтами детям рассказали о привезенных котах, показала, как правильно их гладить, чтобы животным было приятно и комфортно © Ксения Алфимова На встречу с котами-терапевтами в игровой комнате Детского хосписа собрались подопечные учреждения и их родители © Ксения Алфимова На встречу с котами-терапевтами в игровой комнате Детского хосписа собрались подопечные учреждения и их родители © Ксения Алфимова По итогам встречи родители отметили, что у детей появлялось чувство умиротворения после общения с котами © Ксения Алфимова По итогам встречи родители отметили, что у детей появлялось чувство умиротворения после общения с котами © Ксения Алфимова Для некоторых детей и родителей встреча с котами была первой © Ксения Алфимова Для некоторых детей и родителей встреча с котами была первой © Ксения Алфимова Дети сначала боялись даже прикоснуться к котам, а спустя время смело гладили пушистых терапевтов и даже кормили с рук © Ксения Алфимова Дети сначала боялись даже прикоснуться к котам, а спустя время смело гладили пушистых терапевтов и даже кормили с рук © Ксения Алфимова По оценке главного ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой, с первым выездным сеансом в качестве кота-терапевта Ахилл справился на пять с плюсом © Ксения Алфимова По оценке главного ветеринарного врача эрмитажных котов Анны Кондратьевой, с первым выездным сеансом в качестве кота-терапевта Ахилл справился на пять с плюсом © Ксения Алфимова Посещение Детского хосписа было одним из этапов подготовки Ахилла к ЧМ-2018 © Ксения Алфимова Посещение Детского хосписа было одним из этапов подготовки Ахилла к ЧМ-2018 © Ксения Алфимова Фелинотерапевтами коты обычно работают недолго: один-два года © Ксения Алфимова Фелинотерапевтами коты обычно работают недолго: один-два года © Ксения Алфимова После завершения карьеры животные ищут новый дом. Иногда в этом помогает Детский хоспис, и коты переезжают к родителям подопечных © Ксения Алфимова После завершения карьеры животные ищут новый дом. Иногда в этом помогает Детский хоспис, и коты переезжают к родителям подопечных /

Кот, который гуляет по делу

На встречу с котом-оракулом в игровой комнате Детского хосписа собрались подопечные учреждения и их родители. Животные из "Республики кошек и котов" уже приезжали в хоспис, но звезда футбольных прогнозов побывал там впервые.

"Сначала он прошел по игровой комнате, где мы собрались, познакомился с обстановкой, как все коты это делают. Потом уже пошел к детям. Коты хорошо чувствуют энергетику. Если им не нравится, они не подойдут", — отметила Татьяна, мама одного из подопечных хосписа.

Перед личным знакомством детей с пушистыми терапевтами Анна Кондратьева рассказала о привезенных котах, показала, как правильно их гладить, чтобы животным было приятно и комфортно. Дети наперебой спрашивали, чем кормить котов и как нужно за ними ухаживать.

Трогать животных подопечным хосписа сначала предлагали за хвост — начинать знакомство с него для них проще, и они не чувствуют опасности, так как ни зубов, ни когтей на нем нет.

Встреча никого не оставила равнодушным. Многие сначала боялись даже прикоснуться к котам, а спустя время смело гладили пушистых терапевтов и даже кормили с рук.

Для некоторых детей и родителей, как и для Ахилла, такая встреча была первой.

"В первый раз в жизни я подержала руках кошку! Раньше их очень боялась — в детстве меня сильно напугали. И ничто не помогало справиться с этим страхом, а сегодня он пропал, и появилось чувство доверия. И мой сын Гоша тоже раньше боялся животных рядом с собой. А сегодня не испугался, гладил, обнимал Ахилла", — поделилась мама Гоши Александра.

После игрового зала коты отправились знакомиться с детьми, которые не могут приходить на общие встречи по состоянию здоровья. В первой же палате Ахилл сразу пошел к рукам пациента.

Пет-терапия — полезный и приятный метод

Взаимодействие с животными помогает развивать моторику, позволяет получить новый тактильный опыт — у котов разная шерсть, и дети хорошо чувствуют это.

"Мне очень понравился Ахилл. Он красивый и очень мягкий. Сначала он волновался, и у него краснели уши. А потом я его гладил и кормил с ладошки. Надеюсь, что еще с ним встречусь", — поделился впечатлениями подопечный хосписа Илья.

По итогам встречи родители отметили, что у детей появлялось чувство умиротворения после общения с котами.

"Особенно это полезно для детей с дрожащими руками: когда они гладят кошку, то расслабляются и пытаются контролировать руки, чтобы не сделать больно животному. После приезда кошек настроение поднимается. А многие потом дома заводят животных. Мы так завели кота", — рассказала Татьяна, мама подопечного хосписа Дани.

Некоторые дети находятся в паллиативном учреждении долгое время. Из-за болезни они не могут встать с кровати, выйти на улицу и даже представить, как выглядит кошка. Такие встречи позволяют им вживую познакомиться с животными, а не только увидеть их на картинках.

"Это важно не только для развития, но и для социализации ребенка. Мой сын перестал опасаться кошек, узнает их на улицах. Допускает к себе", — рассказала мама Гоши Александра.

До встречи с Ахиллом и его "коллегами" Александра думала, что никогда не заведет животное дома: ни кота, ни грызуна. Максимум — рыбок.

"Сегодня я задумалась, а почему бы и нет? Раньше я считала их бесполезными животными, ведь они даже тапочки не приносят. А сегодня поняла, что от них другая польза. Общение с кошками расслабляет, умиротворяет. У них свой характер. Я бы завела кошку. Зачем? Отвечу, как дети говорят: а я буду ее любить", — добавила Александра.

© Ксения Алфимова Впереди у самого известного эрмитажного кота насыщенный период: летом он выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу © Ксения Алфимова Впереди у самого известного эрмитажного кота насыщенный период: летом он выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу

Экзамен на пять с плюсом

По оценке Анны Кондратьевой, с первым выездным сеансом в качестве кота-терапевта Ахилл справился на пять с плюсом.

"Сначала он сильно волновался. Потом освоился, понял, что ему ничего не угрожает, и даже ел с рук. Это серьезный показатель доверия для него. Обычно Ахилл из рук незнакомых людей не ест. А тут он сам устраивался у детей на коленях, мурлыкал и даже дремал. Он сразу признал ребят за своих. Из Ахилла получится отличный терапевт", — подвела она итоги поездки.

После сеанса Ахилла и его "коллег" угостили лакомством и увезли отдыхать обратно в "Республику". Обычно после подобных мероприятий животных не трогают, пока они сами не захотят новой порции общения и не спустятся.

Впереди у самого известного эрмитажного кота насыщенный период: летом он выступит в роли предсказателя результатов матчей чемпионата мира по футболу. Соответствующие бумаги уже подписаны, сообщила журналистам 12 марта пресс-секретарь котов Эрмитажа Мария Халтунен. По ее словам, на специальной пресс-конференции Ахиллу вручат паспорт болельщика.

Посещение Детского хосписа было одним из этапов подготовки животного к летним мероприятиям. Знаменитый кот теперь освоил профессию терапевта, в которой у животных может быть только небольшой стаж.

Фелинотерапевтами в "Республике" коты работают недолго: один-два года. После завершения карьеры животные ищут новый дом. Иногда в этом помогает Детский хоспис, и коты переезжают к родителям подопечных.