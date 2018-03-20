Кот Ахилл съездил к подопечным Детского хосписа

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Эрмитажный кот Ахилл, назначенный оракулом Чемпионата мира по футболу 2018, впервые принял участие в сеансе фелинотерапии ‒ реабилитации детей с помощью кошек.

Белоснежный кот прославился, когда предсказал исход четырех матчей Кубка конфедераций в 2017 году. Теперь Ахилл не только кот-оракул, но и кот-терапевт.

Ахилл уже имеет опыт общения с незнакомыми людьми. Совсем недавно оракул переехал жить из Эрмитажа в "Республику кошек и котов" ‒ котокафе в Петербурге. Здесь ежедневно принимают гостей 27 представителей кошачьих, в том числе и Ахилл.

В числе других кот-предсказатель был выбран для выезда к подопечным в Санкт-Петербургский детский хоспис.

Сначала дети и их родители знакомились и общались с кошками в игровом зале. Осмотревшись и привыкнув к обстановке, Ахилл спокойно сидел на руках у детей, мурлыкал и охотно ел корм с рук.

"Это высшая степень доверия. Для него это серьезное таинство. Обычно он ест только из рук знакомых людей", ‒ рассказала ветеринарный врач и основательница "Республики кошек" Анна Кондратьева.

Она добавила, что Ахилл сразу признал ребят за своих. Оказалось, что он любит сидеть на коленях и руках и не боится лязга колясок, так как не слышит.

После встречи в игровом зале коты отправились знакомиться с детьми, которые лежат в палатах и не могут приходить на общие встречи по состоянию здоровья. Ахилла не смутила такая камерная обстановка, и он сразу пошел на руки.

"Ахилл справился на пятерку с плюсом. Был ласковым, мурлыкал и не прятал свой хвост. Не боялся, на руках у ребят даже немножко дремал", — отметила Анна Кондратьева.

Она добавила, что первый опыт выездного общения с Ахиллом прошел удачно, поэтому станет не последним.