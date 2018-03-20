Дети-бабочки приехали в Москву на праздник

Полина Реутова специально для проекта "Социальный навигатор"

130 подопечных благотворительного фонда "Дети-бабочки" со всей страны побывали на грандиозном московском празднике в честь семилетия фонда. Он отмечается раз в два года, о нем все знают и все — почти два года! — готовятся. День рождения фонда "Дети-бабочки" — не просто праздник, хотя, конечно, и праздник тоже: на сцене капитан команды "Федор Двинятин" Александр Гудков легко шутит и называет каждого гостя по имени. Он разогревает зал так, что уже невозможно удержаться от хохота. И только что серьезные, полные переживаний и тревог родители вместе с детьми беззаботно хохочут и танцуют.

А потом начинается что-то, к чему никто никогда не готов, но от чего всегда захватывает дух! Праздник: музыкальное шоу, театральные сценки, игры с клоунами, представление иллюзиониста, сладкая вата, мороженое, 3D-фото с водопадом из конфетти.

С каждым, не пропустив никого, за руку здороваются актрисы Ксения Раппопорт (она попечитель фонда) и Аглая Тарасова, знаменитая Надя Лапшина из фильма "Лед". Поздравить фонд с днем рождения также пришли Таисия Вилкова, Юлия Топольницкая, Юрий Колокольников, близкие друзья, волонтеры и журналисты.

Если у праздника есть главная цель, то она достигнута. Но ничего не останавливается: знаменитый фешн-кондитер Ренат Агзамов, виртуоз кондитерского искусства, подарил именинный шестиярусный торт, приготовленный специально для фонда и украшенный бабочками. Первый кусок отрезает глава фонда Алена Куратова. С залпом конфетти-пушек для детей-бабочек начинает петь обожаемая всеми подопечными фонда группа "Фрукты". Саша Даль, еще один попечитель фонда, поздравляет всех с праздником, и начинаются танцы.

Но это все — видимая часть торжества. Невидимая, но тоже очень важная — возможность быть собой: говорить о том, что болит, плакать и смеяться, обниматься так, чтобы не было больно, делиться страхами, радоваться победам. И еще: день рождения фонда для детей-бабочек и их родителей — это всегда возможность проконсультироваться с лучшими российскими специалистами. Ведь праздник длится на самом деле целых три дня, с 16 по 18 марта. Он начинается с того, что всех гостей внимательнейшим образом осматривают врачи фонда, дают рекомендации, корректируют назначения, а потом с чистым сердцем отпускают веселиться. Все это становится возможным благодаря президентскому гранту, который фонд "Дети-бабочки" получил на большую программу помощи подопечным.