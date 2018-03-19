В Перми стартует весенняя смена инклюзивного лагеря "Дружный"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Весенняя смена инклюзивного лагеря "Дружный" будет проходить с 25 по 30 марта в Перми, сообщили в НАРО "Тетрадка дружбы". Участниками инклюзивной площадки станут дети, подростки, юноши и девушки с инвалидностью, их здоровые сверстники от 5 до 25 лет, а также родители и педагоги.

Каждая смена инклюзивного лагеря "Дружный" посвящена определенной тематике. Девиз весенней смены — Time to play. Время интерактивных игр, приобретения полезных навыков и творческого развития!

Ребят ожидает участие в насыщенной авторской программе, основанной на уникальных инклюзивных методиках. Во время смены инклюзивного лагеря "Дружный" пройдет масса ярких мероприятий, среди которых ежедневные мастер-классы, направленные на развитие личностного роста, профориентации и приобретение коммуникативных способностей, интерактивные игры и квесты, творческие выступления, образовательные площадки, добровольческие акции.

Каждое мероприятие лагеря адаптировано для ребят с разным уровнем физических, умственных и психических возможностей. Несмотря на инвалидность, ребята в ежедневном формате будут взаимодействовать, заниматься творчеством, выступать, воплощать креативные идеи в жизнь.

Инклюзивный лагерь "Дружный" — это часть большого социально значимого проекта с одноименным названием, в рамках которого проводятся не только лагерные смены, но и долгосрочные мероприятия, действуют инклюзивные добровольческие отряды. По итогам смены самые активные ребята смогут присоединиться к инклюзивному проекту "Дружный", стать организаторами социально значимых мероприятий.

Организаторы: национальная ассоциация развития образования "Тетрадка дружбы", АНО "Организация учащейся молодежи и детей Пермского края "Вектор Дружбы".