В Москве пройдет концерт "Участники проекта "Голос" – за Детский хоспис"

В Москве пройдет концерт Участники проекта Голос за Детский хоспис

В Москве пройдет концерт Участники проекта Голос за Детский хоспис

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Весенний благотворительный концерт "Участники проекта "Голос" — за Детский хоспис" состоится 25 марта в Москве, сообщили в "Доме с маяком".

В программе выступления незаурядных исполнителей, влюбивших в себя миллионы зрителей. Среди участников Елена Максимова, Мариам Мерабова, Этери Бериашвили, Витольд Петровский, Анжелика Фролова, Маргарита Позоян, Катерина Балыкбаева, Юлия Пак.

На мероприятии также пройдет аукцион, где будут разыграны лоты (диски и фото с автографами) от участников. Вся информация о приобретении билетов — по ссылке.