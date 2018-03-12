Военные пенсионеры примут участие в конкурсе бардовской песни

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Оргкомитет второго всероссийского конкурса бардовской песни "Наших песен удивительная жизнь" принял решение о приеме заявок от военных пенсионеров. Об этом сообщил соорганизатор конкурса, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.

По словам Дмитрия Нестерова, положительное решение было принято по многочисленным просьбам.

Всероссийский конкурс бардовской песни для пенсионеров в рамках проекта "Наших песен удивительная жизнь" стартовал в конце прошлого года. Акция направлена на сохранение авторской песни как части поэтического и музыкального культурного наследия России. Участниками могут быть авторы и исполнители бардовской песни из всех регионов Российской Федерации, являющиеся пенсионерами по возрасту.

Желающим принять участие в конкурсе, включающем два тура, необходимо до 25 марта 2018 года прислать заявки и записи песен организаторам конкурса. Председатель жюри — народный артист России Михаил Ножкин.

Подробная информация и результаты будут размещены на сайте конкурса.

Организатором выступила московская дирекция фестивально-концертных проектов авторской песни "Стольный град" при поддержке департамента труда и социальной защиты населения города Москвы и общероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России".