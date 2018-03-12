Фестиваль социальных интернет-ресурсов завершает прием заявок

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. До окончания приема заявок на участие в девятом фестивале социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" остается менее трех недель. Как сообщили во Всероссийском обществе инвалидов, на данный момент подано уже около 200 заявок из России, Узбекистана, Беларуси и Молдовы.

По наибольшему количеству поданных заявок пока лидируют такие номинации, как "Жизнь продолжается" и "Вместе мы сможем больше". Конкурс организован с использованием средств гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

"Мы с большим интересом ожидаем творческих работ на наш фестиваль, который объединяет людей из разных городов и стран, всевозможных профессий и специальностей. Каждый участник вносит свой значимый вклад в интеграцию и социализацию людей с инвалидностью, поддерживая своим проектом людей с ограниченными возможностями здоровья и помогая изменить отношение общества к инвалидам. В этом году мы добавили две номинации, связанные с творчеством и профориентацией. Эта тема очень важна для инвалидов, поскольку помогает им самореализоваться и найти себя в жизни", — отметил Михаил Терентьев, председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель оргкомитета фестиваля.