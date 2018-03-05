Международный женский день представительницы разных профессий отмечают по-разному. Но почти каждая женщина старается в этот день надеть красивое платье или сделать прическу. И только врачи встречают праздник за привычной работой и в привычных белых халатах. Нарушить эту грустную традицию решил благотворительный фонд "Подсолнух" Тимура Бекмамбетова. И вот уже несколько лет накануне 8 Марта фонд проводит "День красоты" в отделении иммунологии Российской детской клинической больницы. В этом году праздник состоится 6 марта при участии профессиональных стилистов и дизайнеров.

Мария Королева специально для проекта "Социальный навигатор"

Идея модного показа для врачей появилась в Фонде "Подсолнух" случайно. Изначально проект "День красоты" был задуман как перезагрузка для мам детей с первичным иммунодефицитом. Такие дети от природы лишены естественной защиты — иммунитета, не могут полноценно жить без специальных лекарств и порой целые месяцы проводят в больнице, чтобы справиться с очередной инфекцией. Все это время с детьми проводят их мамы, и, конечно, желание хорошо выглядеть или красиво одеваться отходит у них на второй план.

© Матвей Сысоев Врачи-иммунологи примут участие в модном показе © Матвей Сысоев Врачи-иммунологи примут участие в модном показе

Проект "День красоты" призван хотя бы ненадолго отвлечь мам особенных детей от их проблем, вернуть им радость, позволить почувствовать себя вновь красивыми и желанными, поднять настроение. Это настоящая психотерапия. И очень скоро сотрудники фонда поняли, что она также необходима и врачам.

Ирина Бакрадзе, управляющий директор благотворительного фонда "Подсолнух":

"В начале проекта мы не очень надеялись на то, что в празднике примут участие врачи: все-таки они очень стеснялись и в лучшем случае решались сделать макияж или прическу. Садились на стульчик к нашим приглашенным волонтерам-стилистам, а потом быстро убегали обратно в ординаторскую. И мы тоже скромно ходили, стучались и предлагали примерить дизайнерские платья, выйти на импровизированный подиум. Конечно, не настаивали, понимали, что для такого выхода нужны и смелость, и особенное настроение. А когда врачи все-таки решились и приняли участие в дефиле, мы были в восторге! Мы поняли, что это для них такой же праздник, как и для мам. И знаем, что теперь врачи целый год ждут марта, чтобы вновь попробовать себя в роли моделей! Здорово, что мы можем хотя бы немножко поблагодарить их за то, что они каждый день делают для наших подопечных".

Врач-аллерголог-иммунолог РДКБ Светлана Вахлярская принимает участие в показе каждый год и всегда выбирает для дефиле самые смелые и необычные наряды. Ее выход на импровизированный подиум — настоящее шоу. А узнать в этой яркой модели обычно строгого врача непросто не только ее маленьким пациентам, но даже их родителям. Светлана уверена, что такая перезагрузка и смена привычных ролей нужна врачам особенно, ведь их работа часто напоминает день сурка:

"Помните, Раневская говорила: "Почему все дуры — такие женщины?" Вот кто-то умеет поддерживать это в себе постоянно, а я в рутине забываю. Это я на подиуме такая игривая, в короткой юбке, а обычно совсем другая. В офисе можно продемонстрировать свой гардероб, а у нас, врачей, форма. Можно, в общем, даже не покупать себе одежду. С утра нужно доехать до работы, ночью — уехать. Никто тебя не видит. А на празднике есть возможность снять белый халат и одеть что-то красивое. И сделать это в рамках своего рабочего места. Мне доставляет огромное удовольствие ходить по подиуму. Может, в прошлой жизни я была актрисой, а в этой — отрабатываю карму? Спасибо, что хотя бы раз в году есть такая возможность — похулиганить, почувствовать себя немножко ребенком. И когда участвуешь не в первый раз, это еще интереснее".

Врач-педиатр отделения иммунологии РДКБ Патимат Гаджиева признается, что год назад впервые вышла на подиум не для себя, а только чтобы порадовать маленьких пациентов. И совсем не ожидала, что участие в показе доставит ей самой такое большое удовольствие:

"В тот день с утра я чувствовала себя уставшей, думала, займусь сначала работой, а потом посмотрю на показ со стороны. Но когда ко мне начали подходить дети и просить поучаствовать, я поняла, что должна их поддержать. Видела, что это сделает их чуточку счастливее. И очень рада, что согласилась выйти на подиум. Я получила удивительную возможность — посмотреть на себя совсем в другом образе. А еще я запомнила глаза родителей и детей. Им было очень радостно за меня. Пациенты ведь не всегда узнают врачей без привычного белого халата, за стенами больницы. А тут они увидели меня такую яркую, в красивом платье. Можно сказать, они были в шоке! Наверное, все получилось потому, что с нами работали профессиональные стилисты и дизайнеры".

В этом году команда помощников тоже обещает быть по-настоящему профессиональной. Платья и костюмы для дефиле предоставят дизайнеры Елена Теплицкая, Наталья Палагина, Карина Химчинская, Анна Дюжник, Елена Судакова, Анастасия Смирнова, магазин женской одежды "Ксенюшка". Яркий образ помогут создать визажисты MAC и опытные мастера причесок и маникюра. А почетными гостями праздника станут попечители и звездные послы благотворительного фонда "Подсолнух" — актриса и ведущая Алла Довлатова и музыкант Алексей Кортнев.

Если вы хотите помочь фонду, вы можете отправить смс на короткий номер 3443 со словом "подсолнух" и суммой пожертвования, например: подсолнух 300.