Благотворительный турнир по сквошу поможет детям, перенесшим рак

МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Благотворительный турнир по сквошу "Играй и помогай" состоится 10 марта в Москве. Как сообщили в фонде "Шередарь", все собранные средства будут направлены на проведение реабилитации для детей, перенесших рак.

Турнир, организаторами которого выступили благотворительный фонд "Шередарь" и Национальный сквош центр, призван собрать средства на проведение для 80 детей из разных регионов России реабилитационной программы, которая стартует 21 марта. Каждый зарегистрировавшийся участник — профессиональный игрок в сквош, любитель или новичок — сможет подарить счастливый билет в новую жизнь для ребенка, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

Благотворительный турнир — это спортивный праздник для всей семьи, во время которого пройдут любительские матчи, мастер-классы для тех, кто впервые вышел на корт (они тоже смогут принять участие в турнире новичков и завоевать свою первую награду). Для зрителей и болельщиков вход свободный.

Чтобы стать участником, можно зарегистрироваться здесь>>