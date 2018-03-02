Пет-терапия: какие животные лечат людей?

Приятно возвращаться после рабочего дня, когда дома встречает собака, радостно виляя хвостом. А если вдруг стало грустно — придет пушистый кот и ляжет рядом: будет мурчать и ластиться, греть своим теплом. Игривость и непосредственность домашних питомцев вызывает улыбку и помогает отвлечься от тяжелых мыслей. Мало кто знает, что такое взаимодействие с животными ученые называют ненаправленной пет-терапией.

Ксения Алфимова специально для "Социального навигатора"

С кошками и собаками, а также другими видами животных профессиональные реабилитологи проводят занятия по направленной пет-терапии.

Названия встречаются разные: анималотерапия, пет-терапия, зоотерапия. Суть одна ‒ реабилитация людей при помощи животных. Этот метод — не панацея, а часть лечения конкретных нарушений.

Откуда лапы растут

Первые попытки применить животных в лечении пациентов зафиксированы в XVIII веке. В больнице для душевнобольных, которую в 1796 году открыл британский филантроп Уильям Тьюк, врачи отмечали положительное влияние собак на больных: в их присутствии у пациентов снижались проявления агрессии и частота приступов.

Целенаправленно использовать этих животных в лечении стал американский детский психиатр Борис Левинсон. Он заметил, как маленькие пациенты положительно реагировали на его собаку, которая находилась в приемной во время сеанса. Впоследствии он предложил использовать собак и кошек для лечения психических расстройств. Левинсон впервые употребил термин "пет-терапия" в 1969 году. От английского pet — домашнее животное, питомец.

Теперь пет-терапию назначают для преодоления нарушений при ДЦП, аутизме, синдроме Дауна, эпилепсии, неврозах, различных видах деменции. А также для восстановления после травм, инсультов, стрессовых других расстройств. Программа занятий подбирается для каждого пациента индивидуально.

"В реабилитационной медицине ориентируются на присутствующие ограничения или нарушения. Они могут быть разные при одной и той же болезни или похожие при разных диагнозах", — рассказал невролог, доцент кафедры физических методов лечения и спортивной медицины Первого Санкт-Петербургского государственного университета им. Павлова Алексей Шмонин.

Проводить такую терапию может только специалист: он разрабатывает программу для пациента с учетом его диагноза, особенностей и целей терапии, учитывает противопоказания и работает с животными, прошедшими специальную подготовку.

В качестве "терапевтов" чаще всего используют собак, лошадей, кошек и дельфинов. Этих животных выделили в отдельные направления пет-терапии.

Собаки-помощники

Бесспорное лидерство среди "пушистых терапевтов" принадлежит собакам. Лечение с их участием называется канистерапией. Это самое распространенное и менее затратное по сравнению с другими направление анималотерапии.

© РИА Новости / Владимир Песня Программа занятий по анималотерапии подбирается для каждого пациента индивидуально © РИА Новости / Владимир Песня Программа занятий по анималотерапии подбирается для каждого пациента индивидуально

Собаки хорошо управляемы, коммуникабельны и активно отвечают на взаимодействие. Свои эмоции они наглядно выражают поведением.

С их помощью терапевты работают с двигательными нарушениями. Например, пациенту для восстановления или развития рук нужно сжимать и разжимать кисти, поднимать и опускать руки. Терапевт предлагает вместо этого поиграть с собакой — бросать ей резиновый мячик.

"Смысл канистерапии в том, что любой навык, который надо тренировать, или проблему, которую надо решить, мы решаем через специально придуманные игры. Пациент при этом может даже не догадываться, что его кто-то лечит", — рассказала директор Сообщества поддержки и развития канистерапии, доцент кафедры психологии и педагогики Первого медицинского университета им. Павлова Мария Мальцева.

Пет-терапия помогает при низкой мотивации. Приходит врач по лечебной физкультуре и предлагает сделать гимнастику. А пациент отвечает: "Лучше я умру, чем гимнастику будут делать. Ничего не хочу…".

"Вот это наш клиент, потому что придет собака и расшевелит пациента. Играя с ней, он будет делать гимнастику и даже не поймет, что уже ее делает", — прокомментировала Мария Мальцева.

Канистерапия применяется при проблемах с поведением, общением, плохим самоконтролем, стрессом.

"Есть, например, такие варианты взаимодействия, когда собака достаточно крупная, и ребенок ложится на нее. Она дышит — он двигается с ней. Собака теплая и мягкая. Ребенок расслабляется, успокаивается", — рассказала Ольга Субарева, методист по организационной работе в Санкт-Петербургском детском хосписе, куда регулярно приезжают канистерапевты.

По словам Марии Мальцевой, собака дает человеку чувство спокойствия и опоры. Если она обучена правильно, то знает, как к нему подойти. Спокойная доброжелательная собака рядом подсознательно воспринимается как защитник.

"Канистерапия является наиболее развитым направлением анималотерапии с точки зрения науки. Специалисты этой области приняли правила официальной медицины, поэтому нам с ними удобно работать. Они отвечают за безопасность, разговаривают с нами на одном языке, помогают решать проблемы, четко формулируют, где они могут помочь, а где нет", — рассказал ревизор Санкт-петербургского отделения Союза реабилитологов России Алексей Шмонин.

На терапию с помощью собак можно попасть бесплатно. Для этого нужно обратиться с Сообщество поддержки и развития канистерапии. Желающих записывают в очередь и распределяют в ближайший центр или группу. Специалисты выезжают в больницы, хосписы, детские дома, школы и на другие площадки по договоренности.

Есть и другие виды анималотерапии. Официального статуса, как канистерапия, в России они пока не имеют, что не мешает им быть популярными.

К здоровью на коне

Применение верховой езды в лечебных целях называется иппотерапией.

"Темп лошади позитивно воздействует на вестибулярный аппарат и нервную систему. Есть много упражнений на координацию, межполушарное взаимодействие. Например, детям с ДЦП иппотерапия помогает снять спастические зажимы, у них расширяется спектр движений, и они расслабляются", — рассказала Светлана Солуянова, педагог и иппотерапевт школы №1321, где совместно обучаются здоровые дети и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Солуянова отметила, что все, кто занимается в их школе с лошадьми, на фоне эмоционального подъема начинают больше и лучше говорить. В процессе занятий дети учатся ухаживать за животными, общаться, управлять своим телом и лошадью, справляться с тревогой и страхами. Они привязываются к животным и учатся доверять.

Условия содержания лошадей ставят свои рамки — занятия могут проходить только в конном центре, конюшне. Чтобы добиться результата, одного сеанса будет недостаточно, необходим курс на регулярной основе. В большинстве случаев занятия платные, это обусловлено дорогим содержанием копытных подопечных.

Дельфины-спасатели

Сложнее и дороже в содержании, чем лошади, обходятся дельфины. Метод еще менее доступный, но популярный по всему миру.

Как и другие методы восстановления с применением животных, дельфинотерапия в первую очередь направлена на работу с физическими и психологическими нарушениями. Дельфины хорошо дрессируются, а значит, могут быть удобным инструментом в руках тренера-терапевта. Они коммуникабельны и хорошо отвечают тому, с кем взаимодействуют.

© РИА Новости / Егор Еремов Дельфинотерапию сочетают с медикаментозным лечением,физиотерапией и другими видами реабилитации © РИА Новости / Егор Еремов Дельфинотерапию сочетают с медикаментозным лечением,физиотерапией и другими видами реабилитации

Терапевтическую роль оказывает и среда обитания дельфинов — вода. Она расслабляет тело, успокаивает пациента. Занятия с дельфином в воде — это гидромассаж мышц, внутренних органов, вытягивание позвоночника пациента, что в комплексе приводит к укреплению физического здоровья человека. А взаимодействие с дельфином вызывает позитивные эмоции.

"В настоящий момент дельфинотерапия не признается официальной медициной. Со стороны дельфинотерапевтов ведутся разговоры, о том, чтобы принять соответствующие документы, разработать стандарты, как это было сделано с канистерапией. Пока это наработки и переговоры. Возможно, через несколько лет мы получим какие-то официальные программы", — поделился ревизор Санкт-Петербургского отделения Союза реабилитологов России Алексей Шмонин.

Как и с иппотерапией, для достижения эффекта от занятий с дельфинами может потребоваться курс сеансов, каждое из которых стоит от четырех тысяч рублей и выше. Решать, стоит ли дельфинотерапия затраченных ресурсов, пока остается понаслышке или собственному опыту.

Кошка, которая гуляет по тебе

Фелинотерапией называется метод профилактики и лечения различных заболеваний при помощи контактов с кошками. Владельцы этих животных знают, как хорошо они снимают стресс и восстанавливают душевное равновесие. А природа их "урчания" до сих пор вызывает споры среди ученых.

"Сложно говорить о терапии в отношении кошек, так как это свободолюбивые животные, сложно поддающиеся дрессировке, в отличие, например, от собак", — считает реабилитолог Андрей Шмонин.

© Республика кошек и котов Кошкам комфортнее общаться с людьми в знакомой для них обстановке,например, в котокафе © Республика кошек и котов Кошкам комфортнее общаться с людьми в знакомой для них обстановке,например, в котокафе

Кошка не выполняет команды, однако хорошо снимает стресс. Она просто садится к больному на колени, чтобы ее приласкали, лижет руки, греет своим теплом. Ласково мурлыкая, кошка расслабляет пациента.

Фелинотерапия не получила пока широкого развития из-за особенностей природы кошек — они комфортнее чувствуют себя в знакомой обстановке. Поэтому в котокафе, например, они могут забраться повыше, если не желают сейчас общаться с посетителями.

"Из ста жителей "Республики кошек и котов" на терапию выезжают всего семь — это самые спокойные кошки, которые очень любят общаться и взаимодействовать с людьми. Они знают, что их ждет, когда мы приносим дорожную переноску, сеанс в незнакомой обстановке с незнакомыми людьми, и охотно идут в нее", — рассказала директор "Республики кошек и котов", ветеринар Анастасия Кондратьева.

В процессе реабилитации кошек часто используют как мотивацию к действию. Например, если человек выполнит задание, то сможет поиграть с кошкой. Или чтобы погладить животное, нужно подняться по ступенькам, чтобы покормить — открыть баночки с кормом, а это уже упражнение.

Как выбрать пет-терапию?

"Лечат не сами животные, а терапевт воздействует на пациента через них", — сказала директор Сообщества поддержки и развития канистерапии Мария Мальцева.

Секрет пет-терапии кроется не в конкретном виде животного, а в том, как включить его в программу упражнений реабилитации и применить для достижения результата.

Сделать это может только дипломированный специалист, имеющий соответствующие сертификаты и право заниматься терапией.

Профессионалы работают только с теми животными, которые прошли жесткий отбор, специальное обучение и проверку на стрессоустойчивость. В этом случае можно быть спокойным за здоровье пациента и результат терапии.