В Удмуртии завершились соревнования "Золотая шайба"

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Всероссийские соревнования юных хоккеистов клуба "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова завершились в Удмуртской Республике. Как сообщили организаторы, помощь Благотворительного фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева позволила победителям и призерам турнира получить сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и экипировки, необходимой для тренировок и участия в соревнованиях.

Всероссийские соревнования клуба "Золотая шайба" объединяют десятки тысяч участников от 10 до 15 лет. В их числе — дворовые команды, а также сборные спортивных клубов, детско-юношеских спортивных школ. Турнир проводится в три этапа: I этап — соревнования в городах и районах, II этап — региональные и республиканские соревнования, III этап — всероссийский финал, где собираются юные хоккеисты со всей страны.

В 2018 году чемпионами республиканских финалов стали ижевские команды "Заря" и "Торпедо", а также хоккеисты команды "Ягуар" поселка Ува. Благодаря поддержке фонда "САФМАР", в качестве награды ребята получили сертификаты на приобретение новой спортивной экипировки и спортинвентаря.

В рамках благотворительной программы фонда "САФМАР" Михаила Гуцериева в Республике Удмуртия в течение трех лет (2018-2020 годы) будет реализована благотворительная программа, направленная на развитие детско-юношеского хоккея в этом регионе.