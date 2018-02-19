"Верьте в себя и действуйте!": история параатлета, преодолевшего страшное

В Москве прошло выступление Алексея Талая, мотивационного спикера. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Спорт для жизни". Алексей — человек с инвалидностью. В 16 лет, подорвавшись на мине, он потерял руки и ноги. Но сегодня он — бизнесмен, параатлет, счастливый супруг и отец четверых детей.

На пресс-конференции накануне благотворительного вечера прошла пресс-конференция Алексея Талая и руководителей фонда Анастасии Плетминцевой и Юлии Толкачевой. "Встреча с ним — это невероятный заряд драйва и энергии! Мы рады, что вечер принес радость и подарил важные возможности каждому, кто пришел на встречу с Алексеем! К нам пришли и семьи с детьми, и люди с инвалидностью, и дети из детских домов, — говорит директор фонда "Спорт для жизни" Анастасия Плетминцева. — Для каждого из них выступление Алексея Талая стало своим "волшебным пинком", каждый услышал слова, важные для него, для его жизненной ситуации".

После выступления прошла фотосессия, во время которой все желающие смогли сфотографироваться с Алексеем, лично пообщаться с ним, получить ответы на свои вопросы.

Чтобы дать возможность посетить встречу всем желающим, можно было приобрести "подвешенный билет" — внести благотворительный взнос, подарив возможность детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим финансово незащищенным категориям попасть на вечер. Все собранные в ходе мероприятия средства пошли на поддержку программ фонда "Спорт для жизни", который ведет уникальную работу по вовлечению людей с инвалидностью в спорт.

"Это не последняя наша встреча, у нас много планов, — сказал Алексей Талай. — Фонд меняет жизнь людей, которые попали в беду, к лучшему! Это важное дело, низкий вам за это поклон!"

Юлия Толкачева, учредитель фонда "Спорт для жизни": "Наши с Алексеем Талаем миссии и цели схожи. Мы считаем крайне важным дать возможность человеку с особенностями здоровья заниматься спортом, будь то бег, плавание, триатлон… Мы видим, как горят их глаза, как они меняются и внешне, и внутренне. Наши подопечные выходят на дистанции, побеждают даже на весьма сложных соревнованиях. Мы видим, как меняется их мироощущение и их жизнь. Спорт вдохновляет, дает энергию и драйв, и человек понимает, что он может очень многое! Алексей Талай многого добился в жизни и даже стал пловцом, а теперь готовится к Паралимпиаде, — так и наши подопечные начинают верить в себя и достигать важных целей.

Мы заняли проактивную сильную жизненную позицию: наша команда, наше окружение относятся к нашим подопечным не с жалостью, а с верой в то, что у них все получится. Мы всегда начинаем наши новые проекты со словами "а почему бы и нет?". Такая вера в человека дает ему крылья, силы. К нам приходят те, кому уже везде отказали, не поверили в них. Мы любим такие вызовы. Я вижу огромную ценность нашей работы, в том, что она несет в общество, в мою страну, которую я люблю. Ведь трагедия может случиться с каждым, поэтому нужно уже сейчас помогать людям с инвалидностью, строить доступную среду, в том числе в спорте. Кто не пробует, тот ничего не добивается".

Алексей Талай замечает, что его жизнь по-настоящему изменилась после случившейся трагедии: "Это стало тем волшебным пинком, который заставил менять свое мировоззрение, преодолевать невозможное, достигать невероятного. Это может каждый, не надо ждать такого страшного момента в жизни. Возможно, вы здоровы или вы человек с инвалидностью — это не важно, важно стремиться к достижению своих целей и не бояться их ставить. Вы подтягиваетесь на турнике и чувствуете, что силы покинули вас — выдержите последние секунды, продержитесь еще на несколько секунд больше! И вы поймете, что вы победили. В следующий раз вы сможете больше! Так и в жизни, в каждой жизненной ситуации. Преодолевайте себя! А еще — радуйтесь каждому дню. Радуйтесь тому, что вы живете, что у вас огромные возможности! Живите и действуйте!

Верьте в себя. Делайте хоть на полшага, но больше, чем можете. Вставайте с диванов! Начинайте прямо сегодня — вы еще можете очень многое успеть и очень многому порадоваться!".