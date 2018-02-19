РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

"Верьте в себя и действуйте!": история параатлета, преодолевшего страшное

17:2919.02.2018
(обновлено: 17:31 19.02.2018)
0220
© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"Алексей ТалайАлексей Талай
© Фото предоставлено БФ "Спорт для жизни"

В Москве прошло выступление Алексея Талая, мотивационного спикера. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Спорт для жизни". Алексей — человек с инвалидностью. В 16 лет, подорвавшись на мине, он потерял руки и ноги. Но сегодня он — бизнесмен, параатлет, счастливый супруг и отец четверых детей.

Живи и действуй!: в Москве пройдет встреча с Алексеем Талаем
© Фото предоставлено Благотворительным фондом "Спорт для жизни"
"Живи и действуй!": в Москве пройдет встреча с Алексеем Талаем
На пресс-конференции накануне благотворительного вечера прошла пресс-конференция Алексея Талая и руководителей фонда Анастасии Плетминцевой и Юлии Толкачевой. "Встреча с ним — это невероятный заряд драйва и энергии! Мы рады, что вечер принес радость и подарил важные возможности каждому, кто пришел на встречу с Алексеем! К нам пришли и семьи с детьми, и люди с инвалидностью, и дети из детских домов, — говорит директор фонда "Спорт для жизни" Анастасия Плетминцева. — Для каждого из них выступление Алексея Талая стало своим "волшебным пинком", каждый услышал слова, важные для него, для его жизненной ситуации".

После выступления прошла фотосессия, во время которой все желающие смогли сфотографироваться с Алексеем, лично пообщаться с ним, получить ответы на свои вопросы.

Чтобы дать возможность посетить встречу всем желающим, можно было приобрести "подвешенный билет" — внести благотворительный взнос, подарив возможность детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим финансово незащищенным категориям попасть на вечер. Все собранные в ходе мероприятия средства пошли на поддержку программ фонда "Спорт для жизни", который ведет уникальную работу по вовлечению людей с инвалидностью в спорт.

"Это не последняя наша встреча, у нас много планов, — сказал Алексей Талай. — Фонд меняет жизнь людей, которые попали в беду, к лучшему! Это важное дело, низкий вам за это поклон!"

Юлия Толкачева, учредитель фонда "Спорт для жизни": "Наши с Алексеем Талаем миссии и цели схожи. Мы считаем крайне важным дать возможность человеку с особенностями здоровья заниматься спортом, будь то бег, плавание, триатлон… Мы видим, как горят их глаза, как они меняются и внешне, и внутренне. Наши подопечные выходят на дистанции, побеждают даже на весьма сложных соревнованиях. Мы видим, как меняется их мироощущение и их жизнь. Спорт вдохновляет, дает энергию и драйв, и человек понимает, что он может очень многое! Алексей Талай многого добился в жизни и даже стал пловцом, а теперь готовится к Паралимпиаде, — так и наши подопечные начинают верить в себя и достигать важных целей.

Открыт прием заявок на участие в международном фестивале Кино без барьеров
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Открыт прием заявок на участие в фестивале "Кино без барьеров"
Мы заняли проактивную сильную жизненную позицию: наша команда, наше окружение относятся к нашим подопечным не с жалостью, а с верой в то, что у них все получится. Мы всегда начинаем наши новые проекты со словами "а почему бы и нет?". Такая вера в человека дает ему крылья, силы. К нам приходят те, кому уже везде отказали, не поверили в них. Мы любим такие вызовы. Я вижу огромную ценность нашей работы, в том, что она несет в общество, в мою страну, которую я люблю. Ведь трагедия может случиться с каждым, поэтому нужно уже сейчас помогать людям с инвалидностью, строить доступную среду, в том числе в спорте. Кто не пробует, тот ничего не добивается".

Алексей Талай замечает, что его жизнь по-настоящему изменилась после случившейся трагедии: "Это стало тем волшебным пинком, который заставил менять свое мировоззрение, преодолевать невозможное, достигать невероятного. Это может каждый, не надо ждать такого страшного момента в жизни. Возможно, вы здоровы или вы человек с инвалидностью — это не важно, важно стремиться к достижению своих целей и не бояться их ставить. Вы подтягиваетесь на турнике и чувствуете, что силы покинули вас — выдержите последние секунды, продержитесь еще на несколько секунд больше! И вы поймете, что вы победили. В следующий раз вы сможете больше! Так и в жизни, в каждой жизненной ситуации. Преодолевайте себя! А еще — радуйтесь каждому дню. Радуйтесь тому, что вы живете, что у вас огромные возможности! Живите и действуйте!

Верьте в себя. Делайте хоть на полшага, но больше, чем можете. Вставайте с диванов! Начинайте прямо сегодня — вы еще можете очень многое успеть и очень многому порадоваться!".

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена