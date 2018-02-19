"Верьте в себя и действуйте!": история параатлета, преодолевшего страшное

В Москве прошло выступление Алексея Талая, мотивационного спикера. Организатором мероприятия выступил благотворительный фонд "Спорт для жизни". Алексей — человек с инвалидностью. В 16 лет, подорвавшись на мине, он потерял руки и ноги. Но сегодня он — бизнесмен, параатлет, счастливый супруг и отец четверых детей.
После выступления прошла фотосессия, во время которой все желающие смогли сфотографироваться с Алексеем, лично пообщаться с ним, получить ответы на свои вопросы.
Чтобы дать возможность посетить встречу всем желающим, можно было приобрести "подвешенный билет" — внести благотворительный взнос, подарив возможность детям-сиротам, людям с инвалидностью и другим финансово незащищенным категориям попасть на вечер. Все собранные в ходе мероприятия средства пошли на поддержку программ фонда "Спорт для жизни", который ведет уникальную работу по вовлечению людей с инвалидностью в спорт.
"Это не последняя наша встреча, у нас много планов, — сказал Алексей Талай. — Фонд меняет жизнь людей, которые попали в беду, к лучшему! Это важное дело, низкий вам за это поклон!"
Юлия Толкачева, учредитель фонда "Спорт для жизни": "Наши с Алексеем Талаем миссии и цели схожи. Мы считаем крайне важным дать возможность человеку с особенностями здоровья заниматься спортом, будь то бег, плавание, триатлон… Мы видим, как горят их глаза, как они меняются и внешне, и внутренне. Наши подопечные выходят на дистанции, побеждают даже на весьма сложных соревнованиях. Мы видим, как меняется их мироощущение и их жизнь. Спорт вдохновляет, дает энергию и драйв, и человек понимает, что он может очень многое! Алексей Талай многого добился в жизни и даже стал пловцом, а теперь готовится к Паралимпиаде, — так и наши подопечные начинают верить в себя и достигать важных целей.
Алексей Талай замечает, что его жизнь по-настоящему изменилась после случившейся трагедии: "Это стало тем волшебным пинком, который заставил менять свое мировоззрение, преодолевать невозможное, достигать невероятного. Это может каждый, не надо ждать такого страшного момента в жизни. Возможно, вы здоровы или вы человек с инвалидностью — это не важно, важно стремиться к достижению своих целей и не бояться их ставить. Вы подтягиваетесь на турнике и чувствуете, что силы покинули вас — выдержите последние секунды, продержитесь еще на несколько секунд больше! И вы поймете, что вы победили. В следующий раз вы сможете больше! Так и в жизни, в каждой жизненной ситуации. Преодолевайте себя! А еще — радуйтесь каждому дню. Радуйтесь тому, что вы живете, что у вас огромные возможности! Живите и действуйте!
Верьте в себя. Делайте хоть на полшага, но больше, чем можете. Вставайте с диванов! Начинайте прямо сегодня — вы еще можете очень многое успеть и очень многому порадоваться!".