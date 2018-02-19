К фандрайзингу подключились благопловцы

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Организаторы массовых заплывов активно подключаются к благотворительному спортивному фандрайзингу. Как сообщили создатели платформы "Сделай!", организаторы предлагают любителям плавания десятки заплывов на разные дистанции в разных городах, в том числе за рубежом.

При этом каждый пловец теперь может посвятить свою дистанцию благотворительности – создать "поступок" на платформе в поддержку любого выбранного фонда и собрать средства в пользу его подопечных при поддержке соцсетей.

"Сейчас у нас на платформе заявлено уже более 20 поводов-регистраций на водные дистанции, – рассказал Иван Старостин, соорганизатор и идеолог платформы "Сделай!". – Мы призываем спортсменов проявить неравнодушие и стать благопловцом! Медаль за победу будет ценнее в разы, если вы знаете, что за вас болели и помогали собирать нужные средства для подопечных благотворительного фонда!"