Открыт прием заявок на участие в фестивале "Кино без барьеров"

Открыт прием заявок на участие в девятом международном кинофестивале о жизни людей с инвалидностью "Кино без барьеров". Об этом сообщили в РООИ "Перспектива". Цель кинофестиваля — с помощью искусства привлечь внимание общества к проблемам людей с инвалидностью и показать различные стороны их жизни. Все демонстрируемые на фестивале картины призваны показать людям с инвалидностью примеры активной позиции, успеха, реализованных талантов и возможностей.

Фестиваль пройдет осенью 2018 года в Москве. Региональная общественная организация людей с инвалидностью "Перспектива" проводит кинофестиваль "Кино без барьеров" один раз в два года уже 16 лет.

Предыдущие восемь фестивалей "Кино без барьеров" проходили в Москве, затем лучшие работы показывались в других городах страны в рамках проекта "Эхо кинофестиваля".

Всего на фестивале было показано более 800 фильмов из 55 стран мира. Только в Москве на фестивальных показах побывало более 25 тысяч зрителей. Во время кинофестиваля также проводится специальная детская программа: с 2002 года фильмы посмотрели более 6 тысяч московских школьников.

К участию в кинофестивале приглашаются российские и зарубежные, полнометражные и короткометражные, игровые, документальные и анимационные фильмы, а также фильмы, снятые детьми, ролики социальной рекламы, затрагивающие проблемы инвалидности, работы, снятые людьми с инвалидностью и при их непосредственном участии.

К участию допускаются работы, выпущенные не ранее 1 января 2016 года. Форму заявки вы можете найти на сайте кинофестиваля. Заявки принимаются до 31 мая 2018 года.