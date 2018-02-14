РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Социальный навигатор
Жизнь без преград

Добрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить

10:0014.02.2018
(обновлено: 11:16 14.02.2018)
0370
© РИА Новости / Рамиль СитдиковДобрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется житьДобрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Библиотеки книг и тысячи часов фильмов — кажется, нам все никак не удается наговориться о самой прекрасной теме на свете — о любви. Впрочем, любовь сама постоянно подбрасывает нам новые сюжеты. И реальность — красочнее любого сценария.

В самый "влюбленный" день в году случаи из жизни своих подопечных рассказывают три благотворительных фонда — участников проекта Добро Mail.Ru. Эти истории лучше любой книги или фильма доказывают: любви не важен возраст, время или внешность. Ей вообще мало что важно — кроме себя самой и счастья тех, кому она себя дарит.

© Фото из личного архива героев
Добрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить

"Я сразу понял: вот моя женщина!": история любви Сергея и Любы от фонда поддержки слепоглухих "Cо-единение"

"Жил на Земле человек, знал он и радость и горе. В Богом отпущенный век доброе знал он и злое…". "Прямо про меня написано, — подумал Сергей, когда недавно услышал эти стихи".

Он тогда стал вспоминать всю свою жизнь и вначале сразу представил милую, симпатичную женщину. Мама. Он вспомнил себя четырехлетним кудрявым белокурым мальчиком. Маленький Сережа тогда совсем не знал, что не похож на других — что видит и слышит он не так, как все.

Только гораздо позднее выяснилось, что у Сережи синдром Ушера — редкое генетическое заболевание, которое ведет к тугоухости и прогрессирующей потере зрения. Но поначалу причины, по которой мальчик плохо видит и слышит, не знали ни его родители, ни врачи.

Папа Сережи — начальник цеха одного из ведущих заводов. Ответственный и порядочный человек, он приложил все силы, чтобы лечить сына. Но, увы, в 60-е годы не было цифровых слуховых аппаратов. И тогда отец сказал: "Будем учить сами".

В общеобразовательную школу Сережа пришел подготовленным. Не отставал от ребят, участвовал во всех начинаниях. А еще мальчик читал — плохо видел, но жить без книжек не мог.

И вот окончена школа. Сергей пошел работать слесарем-гидравликом под руководством отца. Быстро стал бригадиром, все, кажется, складывалось удачно, вот только сердце парня оставалось свободным. Им интересовались женщины, но с ними не о чем было разговаривать — были они или пьющие, или корыстные.

Подоспели 90-е. Рушилось буквально все: банкротство завода, болезнь отца. Как жить? Чем заниматься человеку с ограниченными возможностями? Пустота. Мрак. Вот в это трудное время мама и привела Сергея в общество слепоглухих "Преодоление".

Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Четыре истории любви, или Как непредсказуема бывает жизнь

Привыкание было трудным, да еще и сердце "пошаливало". У Сергея случился обширный инфаркт. К счастью, он выкарабкался. Но через некоторое время заболела и умерла его мама. Все чаще он стал задавать себе вопрос: "Как теперь жить, зачем?".

"Спасение в реабилитационном центре!" — решила председатель общества "Преодоление" Валентина Ивановна Серегина и отправила Сергея в из его родного Кирова Москву — в "Дом слепоглухих".

Тогда Сергей не знал, что в одном автобусе с ним в Москву едут сестры-близняшки Люба и Надя. В реабилитационном центре комнаты Сергея и Любы оказались рядом, и три недели они были неразлучны.

Сергей вспоминает, что когда впервые коснулся руки Любы, его словно током пронзило. Он почувствовал — вот его женщина. Три недели рядом с ней пролетели незаметно.

При расставании Люба не смогла сдержать слез, а Сергей попросил: "Приезжай ко мне. Я буду ждать". "Приеду, обязательно приеду!" — пообещала Люба.

С помощью друзей Сергей стал ремонтировать квартиру и обо всем докладывал своей Любе. Он ждал ее ровно 150 дней. А потом она приехала — маленькая женщина не побоялась преодолеть полторы тысячи километров ради своего счастья. Когда Сергей открыл Любе дверь в квартиру и сказал: "Вот твой дом, ты здесь хозяйка", — она заплакала от радости.

Все вместе мы можем сделать так, чтобы мечты влюбленных сбылись! Поддержать проект фонда поддержки слепоглухих "Cо-единение" можно здесь>>

© Фото из личного архива героевДобрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить
© Фото из личного архива героев
Добрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить

Марафонец и модница: история любви Николая Николаевича и Ольги Андреевны от фонда "Старость в радость"

"Вообще-то я все время гуляла одна. А он как-то подсел ко мне на скамеечку и говорит: "Давай дружить". Я тогда промолчала", — поправляя узор на свадебном платье, Ольга Андреевна с улыбкой рассказывает историю знакомства с Николаем Николаевичем.

— Я хотела проверить, не в шутку ли он, и решила за ним понаблюдать. На другой день я на прогулку вышла, и он за мной. На следующий день он подсел ко мне в столовой, и мы пообедали вместе. Вот тогда, как сейчас говорится, встречаться мы стали".

Расписываться в Костромской ЗАГС 76-летний Николай Николаевич и 80-летняя Ольга Андреевна пришли самыми первыми из всех свадебных пар. Их знакомство — тогда на скамеечке — в итоге переросло в близкую дружбу, а затем и в желание пожениться.

Пенсионеры встретились в Октябрьском геронтологическом центре в Костроме, где живут пожилые люди, которым нужен уход, лечение или реабилитация. К свадьбе жених с невестой готовились заранее — им помогали волонтеры фонда "Старость в радость".

Для Ольги Андреевны купили белоснежный подвенечный наряд, украшенный стразами, и яркий букет цветов. А после регистрации молодоженам организовали чаепитие.

Октябрьский геронтологический центр выделил мужу с женой отдельную комнату, в которой есть все необходимое для жизни: стол со скатертью, табуретки, занавески, застелены кровати. Молодая семья пока обживается на новом месте и создает свой уют.

В шкафу пока не увидишь нарядов Ольги Андреевны, а они у нее девичьи в самом красивом значении этого слова. Николай Николаевич не такой привереда в отношении одежды, он следит за тем, чтобы "душа была молода", и зовет себя марафонцем, поясняя, что каждый день бегает.

В подарок молодожены получили от волонтеров чайник — тот, который просили: "чтобы светился, когда вода уже подходить будет". Супруги довольны, говорят, что за чаепитиями будут вспоминать день свадьбы.

Поддержать проект благотворительного фонда "Старость в радость" можно здесь>>

© Фото из личного архива героевДобрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить
© Фото из личного архива героев
Добрые, необычные, вечные. Три истории любви, после которых хочется жить

Лошадка + Суслик: история любви от фонда "Точка опоры"

"Как мы познакомились? Да очень просто! Благодаря сайту, посвященному жизни людей с инвалидностью, — вспоминает Лиза. — На портале есть несколько рубрик, в том числе форумы. На одном из них активисты из Санкт-Петербурга как-то бросили клич: "Давайте встретимся в настоящей жизни!"

Началось обсуждение — когда и где встретимся, кто хочет приехать. У меня была аватарка лошадки, а у Вакулы — суслика. Он чем-то меня уже тогда заинтересовал, и мне хотелось его увидеть. Вот только несмотря на то, что собрался, на встречу он так и не приехал!

Но мы все же продолжали время от времени переписываться. И мне стало уже безумно любопытно, кто же скрывается за рассудительным Сусликом.

Чего я только не предпринимала! У меня был свой малюсенький клуб "Розового слона" для активного досуга инвалидов. И в то время я ездила на Оке, которую самым невероятным образом любезно отдали мне друзья. Вот на этой крошечной машине мы с друзьями проводили выходные: на озерах, гуляя по городу, выезжая на различные мероприятия.

Как я только не зазывала Вакулу — и в театр, и на рок-концерт, и на прогулки, и на выставки! Он не поддавался! Так прошло два года! Я уже не надеялась, что мы когда-нибудь встретимся. Но однажды он согласился поехать с нами кататься на корабликах! С тех пор мы не расстаемся — 9,5 лет уже вместе".

Поддержать проект фонда "Точка опоры" на Добре Mail.Ru можно здесь>>

Комментировать
Жизнь без преград
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена