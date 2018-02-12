В Москве прошли очередные внеклассные чтения

Литературный вечер с актрисой Катериной Шпицей в рамках проекта "Внеклассные чтения" состоялся в Москве. Мероприятие прошло в Еврейском музее и центре толерантности. Организатором чтений выступает благотворительный фонд "Сафмар" Михаила Гуцериева. Вход на чтения свободный, сюда могли прийти все желающие приобщиться к русской классике.

Актриса Катерина Шпица на этот раз для гостей вечера прочитала отрывки из сборника "Темные аллеи" Ивана Бунина — прославленного русского классика, лауреата Нобелевской премии по литературе. Рассказы сборника объединены темой любви и во всей полноте раскрывают сложные, противоречивые характеры героев, глубоко лирично повествуют о человеческих судьбах.

Ранее в проекте "Внеклассные чтения" принимали участие актеры театра и кино Дарья Мороз, Елизавета Боярская, Гладстон Махиб, Светлана Камынина, Михаил Ефремов, Александр Филиппенко и многие другие. Для зрителей звучали произведения Александра Пушкина, Антона Чехова, Николая Гоголя, Федора Достоевского, Михаила Салтыкова-Щедрина.