Благотворительная лыжня пройдет в Москве в четвертый раз

Благотворительная лыжня пройдет в Москве в четвертый раз

Благотворительная лыжня пройдет в Москве в четвертый раз

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Москве в четвертый раз пройдет благотворительная акция "Лыжня 6250". Организатором мероприятия является фонд спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", сообщили в фонде. Соревнование пройдет 18 февраля в 12.00 на трассе ОУСЦ "Планерная".

"Наша благотворительная лыжня — настоящий праздник спорта. Кто-то выходит на старт, чтобы установить личный рекорд, кто-то просто хочет хорошо провести время на свежем воздухе. Но объединяет всех участников одно — движение вперед ради помощи и доброго дела", — говорит президент фонда "Линия жизни" Фаина Захарова.

Любой желающий может стать участником благотворительной акции, зарегистрировавшись на сайте 6250.ru и внеся пожертвование в размере 1000 рублей. Все собранные в рамках мероприятия средства, включая регистрационные сборы, пойдут на помощь подопечным фонда "Линия жизни".

Участники смогут выбрать одну из двух дистанций: 3125 и 6250 метров. Это значит, что выйти на лыжню и сделать доброе дело смогут все желающие с любым уровнем подготовки. На мероприятие можно прийти всей семьей, к участию допускаются дети от 7 лет.

На трассе предусмотрены теплые раздевалки, прокат лыж (оплачивается дополнительно) и парковка (стоимость — 100 рублей на весь день).

Все участники, независимо от показанного результата, получат памятные медали. Победителей и призеров ждут кубки, дипломы и подарки. Будут также выбраны победители в номинациях: "Самая большая команда", "Самый креативный костюм" и "Самая креативная команда".