Спецуслуга по комментированию игры будет доступна во время ЧМ-2018

Спецуслуга по комментированию игры во время ЧМ-2018 будет доступна болельщикам с проблемами зрения

Спецуслуга по комментированию игры во время ЧМ-2018 будет доступна болельщикам с проблемами зрения

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Болельщики, у которых есть проблемы со зрением, смогут воспользоваться специальной услугой по комментированию игры во время Чемпионата мира по футболу FIFA 2018TM, сообщил председатель временной комиссии СФ по вопросам подготовки и проведения турнира Андрей Кутепов.

Он также отметил, что услуга была апробирована во время Кубка Конфедераций. Тогда ею воспользовались порядка 230 человек.

"Уникальная услуга для людей с нарушенным зрением — аудиоописательное комментирование. Комментатор подробно в наушник рассказывает и описывает игру. Гарнитура выдаётся на стадионе бесплатно", — отметил он.