Пьеса под названием "жизнь"

Людмила Письман, РООИ "Перспектива" — специально для проекта "Социальный навигатор"

Участие в проекте развития лидерских качеств молодежи с инвалидностью "Театральная перспектива", проводимом региональной общественной организацией людей с инвалидностью "Перспектива" с 2012 года, — это не только шанс для подростка с инвалидностью вырваться из привычного круга "дом — школа" в другую реальность. Это также шанс ощутить себя главным героем собственной жизненной пьесы, стоящим на сцене лучшего московского театра в лучах софитов, и осознать, что заполнившие зал люди купили билет в кассе и пришли посмотреть именно на тебя.

Действие первое. Рождение искусства

Но к этому счастливому мгновению лежит долгий и нелегкий путь. Ведь сначала из отрывочных "а давайте…", ночных споров, робких набросков должна родиться пьеса. Прежде чем поставить спектакль, нужно написать эту пьесу, ведь у драматургии свои законы и секреты. Надо понять, что такое ремарка и реплика, диалог и конфликт, когда должен падать занавес и почему ружье, провисевшее все действие над кроватью главного персонажа, в последнем акте непременно должно выстрелить.

© Фото предоставлено РООИ "Перспектива" "Театральная перспектива" - шанс ощутить себя главным героем собственной жизненной пьесы, стоящим на сцене лучшего московского театра, и осознать, что заполнившие зал люди купили билет в кассе и пришли посмотреть именно на тебя © Фото предоставлено РООИ "Перспектива" "Театральная перспектива" - шанс ощутить себя главным героем собственной жизненной пьесы, стоящим на сцене лучшего московского театра, и осознать, что заполнившие зал люди купили билет в кассе и пришли посмотреть именно на тебя

Ежегодно подростки и ребята постарше с инвалидностью отправляются в театральные лагеря РООИ "Перспектива", чтобы научиться писать пьесы, а помогают им в этом профессиональные драматурги. Иногда они удивляются: какие только фантазии не бродят в головах у ребят, какие только задумки не ложатся на бумагу! От жутких историй о пиратах, бандитах, зомби, шпионах до тонких и лирических баллад о настоящей любви и верной дружбе… И место действия может иметь обширную географию — от неизведанной планеты или необитаемого острова до школьного двора.

Одна из главных идей лагеря — работа в команде. Именно это помогает подросткам с инвалидностью не только раскрыть таланты, но и найти друзей.

"Я подружилась с другими участниками лагеря, и в разговорах выяснилось, что мы все театралы, — говорит участница лагеря, студентка МГППУ Анастасия Селезнева, автор пьесы, по которой недавно был поставлен спектакль на сцене театра "Русская песня". — Мы обсуждали, какие театры любим, и пришла идея написать про театр и немного про нас. Мы внесли в новеллу частичку из нашего бытия, чтобы пьеса получилась настоящей и живой. Собирались в одном номере и писали по ночам, так увлекались, что спать ложились только с пением птиц. Творить легче в команде: когда вместе начинаем накидывать сюжет, выдавать идеи, в результате получается здорово. "Театральная перспектива" для меня — это всегда ожидание чуда: как режиссер поймет пьесу, как актеры сыграют…".

Действие второе. Лекарство для души

Получается, "Театральная перспектива" — это не только литературная обработка замысла и конечный результат, но и раскрытие творческого потенциала участников, воспитание в них лидерских качеств, умения работать в команде, слышать друг друга, принимать мнения товарищей. А иногда это и сложный духовный процесс, граничащий с психотерапией. Прикосновение к театру исцеляет душу и оказывается совсем не горьким, а освежающим и радостным лекарством.

Режиссер Ольга Лысак, работающая в проекте с самого начала, вспоминает, что несколько лет назад в "Театральной перспективе" обозначился период "мрачных" пьес. Сплошь погони, стрельба, монстры, ужастики… Ребята высвобождали подсознание от накопившихся страхов, изживали их — ведь именно с этой целью в любом лагере по ночам дети сочиняют страшилки и играют в привидения, зато позднее с улыбкой вспоминают о своих детских ужасах. Разница лишь в том, что здесь сценаристы и режиссер старались вместе с ними превращать страшилки в юмор, забавный фарс с детективным или фантастическим сюжетом. И всегда в конце злые монстры побеждались силами добра — отважными супергероями. Дети на то и дети, они всегда искренне мечтают о мире, где царят свет, добро и справедливость, где идеалы и отношения честны, прозрачны и чисты, как стекло.

"Процесс сочинения превращался в канал, где тревожные чувства сублимируются и озвучиваются, — вспоминает Ольга. — Ребенок или подросток видит, что все испытывают нечто подобное и ему незачем смущаться или что-то скрывать. Театр целебен в этом смысле, он дает терапевтический эффект, как групповая работа в психологии, мотивирует, собирает внутренние ресурсы человека — волю, концентрацию внимания. Их мамы признавались, что соревновательный дух работы в лагере и на репетициях подстегивал детей к действию, ведь дома им иногда трудно заставить себя даже гимнастику сделать".

Действие третье. Содружество жанров

"Важнее всего — это положительная динамика, которую дает работа в театре, — продолжает Ольга Лысак. — Ребята, которые обычно замыкаются в себе и говорят очень тихо, на репетициях раскрепощаются, обретают громкую, четкую и внятную речь. Мне интересно наблюдать за тем, как ребята во время спектакля раскрываются, словно бутоны, растворяются в волнах зрительской любви и тепла и в свою очередь согревают зал своей позитивной энергией".

По мнению Ольги, театр — это территория, где каждый человек может себя проявить как личность. В первой новелле недавно поставленного ею спектакля "Отношения сквозь время" дети в лагере отдыха с воодушевлением читают стихи у костра. У каждого есть свое маленькое пространство для самовыражения, каждый выделен крупным планом. И даже если это всего минута, она очень много значит: нельзя быть хуже других, надо мобилизоваться и не уронить себя. Здесь никто не делает скидку на то, что кто-то боится или стесняется, никому не дают поблажек. Но никогда не слышно ни одной жалобы на то, что трудно, что не все получается.

© Фото предоставлено РООИ "Перспектива" По мнению Ольги, театр - это территория, где каждый человек может себя проявить как личность © Фото предоставлено РООИ "Перспектива" По мнению Ольги, театр - это территория, где каждый человек может себя проявить как личность

Идея инклюзивных спектаклей пришла не сразу. Сначала участники с инвалидностью только писали пьесы, а играли в них актеры московских театров. Потом 13 участников проекта "Театральная перспектива 18+" отправились в Англию учиться у специалистов одного из ведущих европейских инклюзивных театров Chickenshed. В первый же день поездки гости из России увидели спектакль Sharing Stages ("Разделяя сцену"), в котором вместе с профессиональными актерами, танцовщиками и певцами сыграли люди с инвалидностью. Спектакль произвел неизгладимое впечатление на них. "Это было невероятное, грандиозное шоу, — рассказал актер и режиссер, активный участник "Театральной перспективы" Александр Кузнецов. — На сцене находилось более 200 человек, с инвалидностью и без, самых разных возрастов, от 7 и до 70 лет, разной национальности, цвета кожи… В этот театр и в это шоу вложено колоссальное количество работы, внимания, любви, чтобы дать таким разным людям раскрыть свой творческий потенциал!". А Ольга Лысак заметила, что погружение человека с инвалидностью в процесс подготовки спектакля происходит мягко, незаметно, деликатно и очень творчески.

Поездка в Англию стала источником уникального опыта и переломным моментом в истории проекта. Постепенно ребят стали вводить на небольшие роли. Так, вместе с актерами Артуром Смольяниновым, Александром Кузнецовым, Натальей Цыплаковой и другими вышли на сцену авторы пьесы "Неудачный развод" Сева Попов и Федор Лысиков. "За годы участия в проекте я понял, что не бывает никаких "ограниченных возможностей", — признается Артур Смольянинов. — Все барьеры находятся только у нас в голове. Пьесы, написанные ребятами, — масштабные, острые, глубокие, достойные того, чтобы их играли на большой сцене. А я еще и режиссировал одну из них, она для меня была как ребус, который очень интересно было разгадывать. Рад, что все это происходит в моем родном театре "Современник"…".

Пьеса "Отношения сквозь время" команды авторов "Перспективы 18+", последняя из недавно написанных, стала показателем творческого роста всего проекта. Она оптимистичная и жизнеутверждающая, захватывает глобальный отрезок времени (прошлое, настоящее и будущее), затрагивает серьезные темы — не только взросление, но и социальное положение человека, и его психологическое состояние. В ней уместилось целое содружество жанров: юмор, ненавязчивые спецэффекты, блестящая пластика и хореография, лирическая музыка и стихи…

"Я вижу, как растет качество драматургии того, что они пишут, — считает Анна Асташкина, актриса, режиссер, педагог и телеведущая. — Успех у публики, аплодисменты жизненно необходимы для ребят. Когда они приходят на репетиции, на сцену, то сначала не могут ни слова сказать, а потом с каждым шагом обретают уверенность. Профессиональные актеры четыре года учатся преодолевать страх сцены, а они этот длинный путь проходят за несколько недель! Отличие этих пьес от профессиональной драматургии в том, что их пишут дети, восторженные и наивные, и у них все четко расставлено по местам: вот зло, а вот добро, черное — белое, ничего серого, посередине, не бывает, и эта искренность подкупает!"

А как воздействует "Театральная перспектива" на зрителей? Московская публика, пришедшая на премьеру "Отношений…", отмечала, что на сцене ребята с инвалидностью и актеры работают так, что разница между ними незаметна. Особенно в третьей новелле "Будущее", где 48 человек на сцене исполняют танец нанороботов. Механистические, резкие и в то же время грациозные движения, светящиеся костюмы и бешеный музыкальный ритм, переливы света — все это завораживает и захватывает дух. Кружась в этой невероятной карусели, все становятся единым организмом. Кому-то этот уникальный эпизод напомнил любимый фильм "Кин-дза-дза", кому-то — романы братьев Стругацких и Станислава Лема… Любопытно, что зрителям старшего поколения этот танец показался самым лучшим номером в спектакле. А вот молодые, напротив, восторгались романтическим и нежным парным танцем в новелле "Настоящее. Эгоизм".

Но как бы ни разделились мнения публики по поводу отдельных сцен, никому не приходило в голову фиксировать внимание на особенностях. Это был просто хороший, заставляющий думать, гармоничный и современный спектакль. В финале во время премьеры в Санкт-Петербурге зрители даже встали, приветствуя всех, кто вышел на поклон.

Действие четвертое. Путеводный маяк

Театр не только благотворно действует на ребят, но и настраивает на поиск себя в творчестве и жизни. К примеру, Тане Чистяковой, сыгравшей главную героиню первой новеллы в "Отношениях сквозь время", "Театральная перспектива" помогла определиться с профессией: у нее созрело решение связать судьбу с инклюзивным театром. В прошлом году девушка попала в сложную ситуацию — она пережила серьезное ДТП и на несколько месяцев потеряла способность двигаться. Но вера в свои силы и поддержка всей труппы совершили чудо: Таня выстояла в борьбе с травмой и вернулась на сцену, сыграв мощно и вдохновенно.

"Я играла маму Таниной героини, которую отторгает общество ровесников,- говорит актриса Мария Глазкова. — Девочка не сдается и преодолевает стену между собой и другими людьми своим невероятным светом души. Важно, что наше общество поворачивается лицом к детям с инвалидностью и готово слышать, чувствовать, принимать и понимать их. Меня поразила внутренняя свобода авторов этой пьесы, глубина и открытость, с которой они повествуют о своих болевых точках. Радостно, что благодаря им тема равенства звучит с театральных подмостков и увлекает все больше людей".

© Фото предоставлено РООИ "Перспектива" Театр не только благотворно действует на ребят, но и настраивает на поиск себя в творчестве и жизни © Фото предоставлено РООИ "Перспектива" Театр не только благотворно действует на ребят, но и настраивает на поиск себя в творчестве и жизни

"Сегодня для людей с инвалидностью делается немало, однако они все еще остаются изолированными от общества, — говорит директор РООИ "Перспектива" Денис Роза. — Молодежь с инвалидностью чаще всего учится дистанционно, а это лишает ребят очень многих возможностей, которыми располагают их сверстники. Наш проект позволяет молодым людям раскрыть в себе новые способности, получить позитивные эмоции, найти друзей и не зависеть от поддержки родителей. Мы даем ребятам с инвалидностью уникальную возможность попробовать силы в разных видах творчества: драматургия, актерское мастерство, фотоискусство, перформанс и художественные инсталляции… Это не означает, что они обязательно станут драматургами или актерами, главное, они смогут поверить в себя, в свои силы и возможности, сумеют сыграть свою собственную роль в этой жизни немного лучше и увереннее".

Рано или поздно спектакль закончится. Опустится занавес, погаснет свет, уйдет последний зритель… И участники "Театральной перспективы" начнут писать свою пьесу под названием "жизнь" — яркую и увлекательную, в которой будут новые озарения, испытания и победы. Как у всех. А театр всегда будет светить им путеводным маяком.