Члены ОП РФ в Давосе рассказали о специфике социального развития в России

Члены ОП РФ в Давосе рассказали о специфике социального развития в России

Члены ОП РФ в Давосе рассказали о специфике социального развития в России

В Русском доме в Давосе в рамках Всемирного экономического форума впервые выступил представитель Общественной палаты РФ, генеральный директор автономной некоммерческой организации "Детский хоспис" Александр Ткаченко.

Выступление было посвящено специфике социального развития в России. Член ОП РФ заявил, что в нашей стране эта сфера пока находится в стадии развития, но ситуация быстро меняется. По его словам, последние пять лет Россия сталкивается в этой области с множеством юридических и финансовых вызовов и изменений.

"Неопределенность с получением средств от международных организаций в долгосрочном будущем заставила российские НКО изменить свою фандрайзинговую стратегию и искать отечественную замену западному финансированию. В поисках дополнительного финансирования российские НКО применяют западные финдрайзинговые модели и повышают свою возможность быть конкурентоспособными в области фандрайзинга", — сказал Ткаченко.

Российские общественные организации эффективно собирают средства из различных источников, работая с индивидуальными благотворителями, корпоративными и филантропическими структурами, задействуя краудфандинговые платформы, проводя F2F-кампании. Одним из важнейших ресурсов для российских НКО Ткаченко назвал систему президентских грантов.

Член ОП РФ заявил о необходимости искать новые возможности в развитии социально-экономической сферы в России, а также рассматривать новых потенциальных партнеров для сотрудничества.

Он особенно выделил растущую роль религиозных организаций (НКО, приходов и религиозных сообществ) в развитии общества, формировании социальных связей и развитии всего сектора, которую, по его словам, нельзя недооценивать.

Ткаченко также отметил и Общественную палату, которая включает представителей НКО, спорта, СМИ, научных институтов и искусства.

"Структура Общественной палаты была пересмотрена, назначен новый руководитель, значительно обновлен состав и обозначены новые приоритеты. Это говорит о том, что сейчас самое время пересмотреть роль этого общественного института в социально-экономическом развитии России", — отметил Ткаченко.

Он также подчеркнул, что ОП РФ может стать важным ресурсом для установления и определения областей, в которых интересы правительства и приоритеты других игроков хорошо совпадают.