В Давосе представили современную российскую благотворительность

Отечественные эксперты из числа членов Форума доноров выступили на международной дискуссионной площадке ВЭФ, посвященной новым технологиям в филантропии и социальном инвестировании. Инициация подобной дискуссии российской стороной говорит о готовности фондов и компаний, работающих в России, выстраивать партнерский диалог и наращивать взаимодействие с зарубежными коллегами, уверены участники.

Рост интереса к российским практикам социальных инвестиций и результатам работы филантропических институтов позволил включить эту тему в программу "Русского дома" — официальной российской резиденции в Давосе. При экспертной поддержке фонда "Росконгресс" и при участии членов ассоциации грантодающих организаций "Форум доноров" 25 января состоялась открытая панельная сессия "Новые вызовы в социально-экономической сфере и успешные практики их преодоления".

Александр Стуглев, директор фонда "Росконгресс", открывая сессию, отметил, что в миссию "Росконгресса" всегда входила поддержка инновационных проектов и социальных инициатив. Однако на этом этапе в обществе, по его мнению, созрела потребность в системном диалоге и консолидации некоммерческого сектора.

"На площадке Давоса мы запускаем первую сессию нашего диалога и надеемся, что наши усилия помогут форсировать международное сотрудничество", — подчеркнул глава фонда.

В качестве модератора фонд "Росконгресс" пригласил телеведущую Тину Канделаки, которая должна была вести дискуссию между представителями российского и зарубежного донорского и экспертного сообщества. При этом сессия, запланированная как диалог об особенностях российских и зарубежных филантропических практик и технологий социального инвестирования, на практике показала, как много общих точек соприкосновения у участников глобального филантропического сектора уже сегодня и как актуальны и своевременны решения, предлагаемые российскими фондами и компаниями.

Лидеры российских фондов поделились успешными практиками внедрения инновационных технологий в процессы преобразования социальной среды и качества жизни людей: Анна Янчевская, президент БФ "Система" рассказала о новом поколении с предпринимательским мышлением и желанием изменить мир при помощи технологий, Мария Красникова, директор БФ "Искусство, наука и спорт" остановилась на проводимой государственной политике и негосударственных решениях проблемы деинституционализации детей-сирот. Так, по словам Марии, "объединение ресурсов некоммерческих организаций и государства в решении проблемы сиротства в России дает синергетический эффект: за прошедшие 10 лет Россия добилась качественных успехов. Большую роль в достижении устойчивого социального эффекта играют новые технологии: появляются электронные банки данных, открываются новые цифровые платформы, дающие широкий спектр возможностей в онлайн-образовании".

© Фото предоставлено Фондом "Росконгресс" В Давосе представили современную российскую благотворительность © Фото предоставлено Фондом "Росконгресс" В Давосе представили современную российскую благотворительность

С подобной оценкой степени влияния новых технологий на социальную среду согласны и другие участники дискуссии. "Технологические изменения в мире столь стремительны, что они ведут к переосмыслению одной из самых консервативных сфер — сферы социальной защиты", — отметил Дмитрий Поликанов, президент фонда "Со-единение", председатель совета Форума доноров. По его мнению, уже сегодня понятия "социально уязвимых групп", "инвалидности" и т.п. трансформируются. "Гаджеты, генетика, искусственный интеллект начинают компенсировать нарушенные функции организма, а порой дают людям с инвалидностью сверхвозможности в определенных сферах. Значит, неизбежно будет меняться и философия благотворительности (кому помогаем), и используемые сектором инструменты (как помогаем), в том числе в сфере адресной помощи. Это может казаться делом далекого будущего для такой страны, как Россия, где регионы живут в разном историческом и политическом времени, но в действительности скорость распространения изменений очень высока. И уже сегодня мы видим, как они незаметно становятся частью жизни сектора", — заявил Дмитрий Поликанов.

Часть российской благотворительной повестки была представлена в "Русском доме" выставкой фотоисторий о филантропии "ОБЪЕКТИВная благотворительность", организованной совместно фондом "Росконгресс" и Форумом доноров. "Мы очень рады началу нашего сотрудничества с Форумом доноров, организацией, которая объединяет крупнейшие благотворительные фонды и компании, реализующие социальные программы в России. Богатый практический опыт и потенциал его экспертов, продемонстрированный на сегодняшних дискуссиях, служит еще одним подтверждением того, что нами выбран верный курс! Результативная работа в Давосе, я уверена, станет началом комплексной деятельности фонда "Росконгресс" по созданию социальной платформы для продвижения и поддержки развития системной благотворительности в России", — прокомментировала партнерство Елена Маринина, руководитель дирекции фонда "Росконгресс" по взаимодействию с благотворительными и общественными организациями