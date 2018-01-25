Активисты платформы "Сделай!" привлекли для фондов более 8 миллионов рублей

Новый сезон частного благотворительного фандрайзинга стартовал на платформе "Сделай". Как сообщают создатели платформы, активистам – единомышленникам благотворительных фондов, спортсменам – предлагаются новые спортивные и благотворительные поводы, в рамках которых они могут собрать средства в поддержку любимых фондов.

По итогам работы с момента старта проекта летом 2016 года и по итогам конца 2017 года силами активистов, частных фандрайзеров в пользу российских благотворительных фондов было привлечено более 8 миллионов рублей.

"За прошедший год к массовому частному фандрайзингу нам удалось привлечь спортивное российское сообщество: организаторов забегов и других спортивных состязаний, – рассказывает сооснователь платформы Иван Старостин. – Среди партнеров платформы "Сделай!" в том числе самый масштабный агрегатор беговых событий RussiaRunning, сообщества I Love Running в регионах. Организаторы забегов, в частности Сбербанк (марафон "Бегущие сердца"), IRONSTAR, X-Waters, Eurasia Swim Up, Красмарафон, Уфимский марафон, Тульский марафон, Nimer Man и другие, всего более 20 беговых и плавательных партнеров. Их задача – информирование участников спортивных мероприятий о механизме платформы и просветительская миссия".

Создатели платформы также отмечают растущий интерес к механизму частного фандрайзинга в регионах. В России становится все больше активистов, создающих "Поступки" и собирающих средства в поддержку российских фондов. Фонды постепенно вовлекаются в частный фандрайзинг, тем самым перекладывая часть работы по сбору средств на свою деятельность на частных фандрайзеров-активистов. Каждый инициативный человек понимает теперь, что помочь фонду он может не только деньгами или волонтерством, но и своей активностью, своими поступками, делая их отправной точкой сбора средств.