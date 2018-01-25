"Живи и действуй!": в Москве пройдет встреча с Алексеем Талаем

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В Москве 15 февраля состоится благотворительное мотивационное выступление известного спикера, бизнесмена, атлета Алексея Талая. Организатором мероприятия стал российский благотворительный фонд "Спорт для жизни". Такая встреча пройдет в Москве впервые.

В юношестве Алексей получил тяжелейшие ранения, однако инвалидность не сломила его, и сегодня Талай — бизнесмен, семьянин — не просто успешен и счастлив, но и зажигает своей историей окружающих.

Молодой человек лишился рук и ног, но выжил, и начал новую жизнь. Сегодня 34-летний Алексей Талай считает себя счастливым. Он мастер спорта по плаванию, член Национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, предприниматель и благотворитель, счастливый семьянин, отец четверых детей. Награжден медалью "За вклад в защиту материнства и детства". Удостоен звания "Доброволец России", "Лучший спикер-мотиватор года", "Бриллиант доброжелательности". Призер сертификата и черного пояса по тхэквондо.

На мероприятие приглашаются все желающие: семьи с детьми, люди "серебряного" возраста и молодежь, предприниматели и люди с активной жизненной позицией, спортсмены-профессионалы и любители, компании и меценаты. Каждый гость вечера получит мотивационный заряд.

"Я сразу же откликнулся на приглашение, — рассказал Алексей Талай. — Я приезжаю помочь и поддержать цели фонда "Спорт для жизни", ведь собранные средства помогут развитию его проектов. Я приглашаю всех желающих. Девиз нашей встречи "Живи и действуй!". Готовьтесь к переменам!".

"Мы рады, что принимаем в Москве такого уникального по силе духа человека, — отметила директор фонда Анастасия Плетминцева. — Судьба Алексея Талая еще раз доказывает: мы движемся в верном направлении! Если человек с инвалидностью хочет и готов жить активной, насыщенной жизнью, проявляет упорство, даже здоровое упрямство в этом, то это произойдет! А мы в ходе нашей работы помогаем таким людям, и их результаты подтверждают: они меняются, их жизнь играет яркими красками! Мы ждем всех на нашей мотивационной встрече, которая откроет каждому новые горизонты!"