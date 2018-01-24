На катке ВДНХ пройдет благотворительный день

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Благотворительный день пройдет на главном катке страны 27 января. Гостями мероприятия станут дети и подростки с особенностями развития и ребята, которые борются с тяжелыми заболеваниями. Для них проведут танцевальные мастер-классы, карнавальные катания и лотерею, сообщается на официальном портале мэра Москвы.

Также на льду можно будет встретить актеров Константина Хабенского, Егора Бероева, Ксению Алферову и Ольгу Сутулову.

Благотворительный день на катке ВДНХ пройдет в четвертый раз. Средства от продажи билетов направят на помощь детям с опухолями головного мозга и другими тяжелыми заболеваниями, неизлечимо больным, ребятам с особенностями развития и пациентам хосписов в разных городах России.

В каждом павильоне разместят специальные боксы для пожертвований. Каток будет работать с 10.00 до 23.00 с техническим перерывом с 15.00 до 17.00.