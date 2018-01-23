В санкт-петербургском Детском хосписе поговорили о безопасном интернете

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. 20 января в санкт-петербургском Детском хосписе прошел мастер-класс представителя "Кибердружины" об интернет-безопасности и правилах поведения в сети.

На встрече под говорящим названием "Что такое хорошо и что такое плохо в интернете" собрались подопечные хосписа и их родители, сотрудники организации, а также друзья хосписа — дети из совета при уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Интернет давно стал частью повседневной жизни. В сети мы работаем, учимся, отдыхаем, делаем покупки, общаемся и прочее. Особенно продвинутыми пользователями соцсетей становятся подростки. Но есть дети, для которых соцсети, гаджеты, интернет значат гораздо больше, чем для обычного школьника. Например, для тяжелобольных детей, подопечных санкт-петербургского Детского хосписа, это выход в мир, возможность в принципе общаться.

© Пресс-служба санкт-петербургского Детского хосписа Директор АНО «Детский хоспис» протоиерей Александр Ткаченко (справа) и участник "Кибердружины" © Пресс-служба санкт-петербургского Детского хосписа Директор АНО «Детский хоспис» протоиерей Александр Ткаченко (справа) и участник "Кибердружины"

Ведя активную жизнь в интернете, дети сталкиваются с буллингом, троллингом, хейтерами, мошенниками и другим негативом и опасностями.

На что реагировать, а на что нет? Как правильно себя вести, если кто-то пытается тебя обижать в интернете? Как отличить правдивую информацию от ложной? Как расширить круг общения с хорошими людьми и избежать при этом мошенничества? Как защитить себя в социальных сетях?

Ответы на эти и другие вопросы специалисты "Кибердружины" давали не в форме лекции, а наглядно демонстрировали последствия неразумных действий при пользовании интернетом. Например, как, подключаясь к бесплатному Wi-Fi, можно нарваться на хакеров и стать уязвимым для мошенников.

© Пресс-служба санкт-петербургского Детского хосписа Участники встречи с представителями "Кибердружины" в санкт-петербургском Детском хосписе © Пресс-служба санкт-петербургского Детского хосписа Участники встречи с представителями "Кибердружины" в санкт-петербургском Детском хосписе

Отдельной темой стало обсуждение огромных возможностей интернета и полезных, безопасных площадок и ресурсов в сети.

Встреча произвела сильное впечатление на всех присутствующих. Вопросов было много, после основной сессии дети, педагоги и родители подходили к IT-специалистам в индивидуальном порядке.

В ходе оживленной дискуссии родилась идея совместного проекта хосписа, представителей СМИ, "Кибердружины", Общественной палаты РФ и Детского совета при Уполномоченном по правам ребенка в Санкт-Петербурге, символом которого станет журавлик. Проект будет направлен на расширение сетей социальных связей тяжелобольных детей.