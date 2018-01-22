Фестиваль "Мир равных возможностей" открывает прием заявок

Организационный комитет девятого фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" объявляет о начале приема заявок, сообщили организаторы. Отбор победителей будет проходить путем голосования членов экспертного совета, среди которых председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель оргкомитета фестиваля, депутат Госдумы Михаил Терентьев, а также представители общественных организаций и бизнес-структур.

"Приглашаю к участию в нашем фестивале всех активных, неравнодушных и творческих людей, кому не безразличны проблемы людей с инвалидностью, кто вносит свой посильный вклад в дело интеграции инвалидов в современное общество. Фестиваль — это площадка для обмена полезным опытом и информацией по реабилитации, получению профессионального образования и повышения квалификации, трудоустройства, о творческих и спортивных достижениях инвалидов. В фестивале этого года мы, как и обещали, добавили две новые номинации. Безусловно, они помогут оценить работы, которые прежде не удавалось классифицировать в рамках существующих номинаций", — отметил председатель Всероссийского общества инвалидов, председатель оргкомитета девятого фестиваля социальных интернет-ресурсов "Мир равных возможностей" Михаил Терентьев.

Фестиваль ежегодно проводится с 2010 года с целью поддержки и поощрения наиболее весомых в социальном, художественном и технологическом плане интернет-ресурсов, направленных на интеграцию и социализацию инвалидов в общество. Цели фестиваля — способствовать преодолению информационно-коммуникативных барьеров, создавать комфортную информационную среду, дополнительно раскрывая творческий потенциал всех участников мероприятия.

Экспертное жюри будет оценивать социальную и общественную значимость ресурса, творческий и оригинальный подход к подаче материала, содержание и интерактивность сайта (интернет-ресурса), дизайн, юзабилити и доступность сайта, частоту обновления информации, эффективность повышения толерантности в отношении людей с инвалидностью и ряд других критериев.

В фестивале принимают участие авторы, создатели сайтов, интернет-ресурсов на русском языке, посвященных решению проблем людей с инвалидностью. Заявки могут подать как физические, так и юридические лица. Регистрация работ осуществляется на бесплатной основе. За годы проведения фестиваля организаторами получено около 2000 заявок из различных регионов Российской Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Организаторы фестиваля — фонд поддержки инвалидов "Единая страна" и Всероссийское общество инвалидов.