Всероссийский "Душевный Bazar" на "Добре Mail.Ru" собрал более 3 млн рублей

Диана Левкович специально для проекта "Социальный навигатор"

3 123 800 рублей — ровно столько удалось собрать на программы или адресную помощь подопечным благотворительных фондов, участников всероссийского "Душевного Bazar'a" на "Добре Mail.Ru". Это пожертвования почти 2500 зарегистрированных пользователей и еще многих неравнодушных людей, пожелавших остаться анонимными.

Сервис не берет комиссии с платежей пользователей. В ближайшее время благотворительные фонды получат собранные средства на свои расчетные счета и смогут реализовать заявленные программы помощи. Спецпроект длился два месяца. В нем приняло участие более 30 благотворительных фондов из 10 регионов России.

"Всероссийский "Душеный Bazar" стал первым проектом, в рамках которого мы не просто благодарили за пожертвования в пользу фондов, но и награждали специальными возможностями: участники могли получить сувениры, придя на ярмарку в Гостиный двор. В дальнейшем мы будем активнее хвалить пользователей за добрые дела, потому что благотворительность должна приносить радость", — отметила Александра Бабкина, руководитель проекта "Добро Mail.Ru".

11 проектов всероссийского "Душевного Bazar'a на Добре Mail.Ru" завершились успешно. А это означает, что вовремя получили помощь дети — подопечные фондов "Потерь нет" (Уфа), "Весна в сердце" и "Гольфстрим" (Москва), "Альпари", "АК Барс Созидание", а также фонда имени Анжелы Вавиловой (Казань), взрослые — подопечные фондов "ОРБИ" (Москва), AdVita (Санкт-Петербург), "Дорогами добра" (Екатеринбург), а также животные, которых опекает московский фонд "Рэй".

"Благодаря вам в моей жизни что-то изменится. Сейчас я могу проводить время с друзьями не только в сети, но и вживую, не боясь, что я могу что-то не услышать. И окончив школу, смогу выбрать профессию по призванию, не думая, что из-за проблем со слухом я не смогу с чем-то справиться. Я очень сильно люблю музыку, вся моя жизнь — это музыка. Я счастлива, у меня столько эмоций, что все это не описать", — говорит флейтистка Лиана, для которой "АК Барс Созидание" смог приобрести слуховой аппарат (у девушки четвертая степень тугоухости).

Поддержка сотен людей со всей России сделала возможным приобретение годового запаса противосудорожного препарата "Кепра" для близнецов Максима и Никиты, подопечных "Альпари". Теперь братья могут спокойно гулять, а после прогулки играть или смотреть любимый мультик. В скором времени AdVita направит на операцию по трансплантации костного мозга Юлию Вострикову. У нее рассеянный склероз, и подобная процедура не оплачивается государством.

Помочь благотворительным фондам и их подопечным можно и после завершения спецпроекта. Все проекты, которые еще не завершили сборы, останутся на странице "Добра Mail.Ru". Помните, что добрую помощь можно оказывать каждую минуту.