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Жизнь без преград

Всероссийский "Душевный Bazar" на "Добре Mail.Ru" собрал более 3 млн рублей

11:0627.12.2017
(обновлено: 11:07 27.12.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПосетители на Благотворительной ярмарке Душевный Bazar в МосквеПосетители на Благотворительной ярмарке Душевный Bazar в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов

Диана Левкович специально для проекта "Социальный навигатор"

3 123 800 рублей — ровно столько удалось собрать на программы или адресную помощь подопечным благотворительных фондов, участников всероссийского "Душевного Bazar'a" на "Добре Mail.Ru". Это пожертвования почти 2500 зарегистрированных пользователей и еще многих неравнодушных людей, пожелавших остаться анонимными.

Сервис не берет комиссии с платежей пользователей. В ближайшее время благотворительные фонды получат собранные средства на свои расчетные счета и смогут реализовать заявленные программы помощи. Спецпроект длился два месяца. В нем приняло участие более 30 благотворительных фондов из 10 регионов России.

Душевный Bazar: что нужно увидеть и попробовать
© "Душевный Bazar"
"Душевный Bazar": что нужно увидеть и попробовать

"Всероссийский "Душеный Bazar" стал первым проектом, в рамках которого мы не просто благодарили за пожертвования в пользу фондов, но и награждали специальными возможностями: участники могли получить сувениры, придя на ярмарку в Гостиный двор. В дальнейшем мы будем активнее хвалить пользователей за добрые дела, потому что благотворительность должна приносить радость", — отметила Александра Бабкина, руководитель проекта "Добро Mail.Ru".

11 проектов всероссийского "Душевного Bazar'a на Добре Mail.Ru" завершились успешно. А это означает, что вовремя получили помощь дети — подопечные фондов "Потерь нет" (Уфа), "Весна в сердце" и "Гольфстрим" (Москва), "Альпари", "АК Барс Созидание", а также фонда имени Анжелы Вавиловой (Казань), взрослые — подопечные фондов "ОРБИ" (Москва), AdVita (Санкт-Петербург), "Дорогами добра" (Екатеринбург), а также животные, которых опекает московский фонд "Рэй".

"Благодаря вам в моей жизни что-то изменится. Сейчас я могу проводить время с друзьями не только в сети, но и вживую, не боясь, что я могу что-то не услышать. И окончив школу, смогу выбрать профессию по призванию, не думая, что из-за проблем со слухом я не смогу с чем-то справиться. Я очень сильно люблю музыку, вся моя жизнь — это музыка. Я счастлива, у меня столько эмоций, что все это не описать", — говорит флейтистка Лиана, для которой "АК Барс Созидание" смог приобрести слуховой аппарат (у девушки четвертая степень тугоухости).

Рецепт идеального волонтера: кто нужен благотворительным фондам
© РИА Новости / Сергеий Красноухов
Рецепт идеального волонтера: кто нужен благотворительным фондам

Поддержка сотен людей со всей России сделала возможным приобретение годового запаса противосудорожного препарата "Кепра" для близнецов Максима и Никиты, подопечных "Альпари". Теперь братья могут спокойно гулять, а после прогулки играть или смотреть любимый мультик. В скором времени AdVita направит на операцию по трансплантации костного мозга Юлию Вострикову. У нее рассеянный склероз, и подобная процедура не оплачивается государством.

Помочь благотворительным фондам и их подопечным можно и после завершения спецпроекта. Все проекты, которые еще не завершили сборы, останутся на странице "Добра Mail.Ru". Помните, что добрую помощь можно оказывать каждую минуту.

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